Hijo de Cristina Hurtado y Josse Narvaéz sufrió accidente: “una prueba muy dura”

Cristina Hurtado y Josse Narváez conforman una de las parejas más sólidas de la farándula nacional. Llevan juntos casi 20 años y fruto de su amor tienen tres hijos: Daniel, Juan José y Mateo.

Cristina Hurtado, Josse Narváez

La presentadora de La casa de los famosos y el actor y cantante han sido admirados por miles de seguidores en redes sociales, quienes los ven como una pareja ejemplo de amor, constancia, y fidelidad.

En una entrevista con Eva Rey, Cristina habló sobre su relación, reconociendo que, en el tiempo que llevan juntos, no todo ha sido color de rosa: “A nosotros nos ponen como la pareja perfecta, pero no hay nada perfecto; simplemente hemos aprendido a manejar situaciones. A veces estamos en crisis, pero son crisis que hoy en día uno maneja tan diferente, con tanta madurez; ya no le presta atención a tonterías, simplemente uno pasa la hoja y ya. Si me iba, nos dejábamos de hablar un día o dos días, eso ya no pasa. Hay que continuar, ya uno con tres hijos que se va a dejar de hablar, por favor; hay que resolver. En estos diecisiete años, sí hubo una vez que nos separamos, él se fue de la casa y eso fue recién había nacido Juan José”, aseguró.

¿Qué le pasó al hijo de Cristina Hurtado y Josse Narváez?

Juan José es el segundo hijo de la pareja, quien se ha destacado por ser un nadador profesional, realizando diferentes competencias nacionales e internacionales.

Cristina y Josse han mostrado el orgullo que sienten por él. A través de sus redes sociales publican diferentes imágenes del joven de 18 años, practicando ese deporte. No obstante, en las últimas semanas sufrió un accidente en plena competencia. Así lo contó Juan José a través de sus redes sociales:

“Ocurrió en plena competencia y dolió más el corazón que la misma lesión… Una prueba muy dura, pero confío en Dios. Esto solo es una pausa. Volveré más fuerte y con más hambre”, escribió en una publicación que ya cuenta con más de 10 mil likes.

El post está acompañado de un reel de fotos donde muestra que, al parecer, se habría fracturado una de sus manos. Aunque no especificó qué fue lo que le ocurrió, sus seguidores le han dejado una serie de mensajes deseándole una pronta recuperación:

“Ánimo parcero. Muchas veces dentro del tiempo que tenemos una lesión o una recuperación, es el momento indicado para volvernos fuerte mentalmente”, “con toda, Juanjo, Dios te sana”, tú eres muy fuerte mi Juanjo, más fuerte que una roca, volverás con toda”, “con tu disciplina y fuerza te vas a recuperar muy rápido ánimo”, “ánimo campeón, eres muy fuerte, te vas a recuperar y pronto te veremos en las competencias”, “recupérate pronto jovencito, estarás bien, Dios te bendiga siempre y a toda tu bella familia”.

Su papá, el también presentador Josse Narváez, le escribió: “con toda, hijito. Pa lante de la mano de Dios”.