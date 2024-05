Últimas imágenes de Omar Geles con vida en Valledupar: “forzó su corazón”

La inesperada muerte de Omar Geles enlutó no solo al género vallenato, sino a todo el país. El artista, quien fue el autor de reconocidos temas musicales que fueron éxito no solo para él, sino también para otros de sus colegas, falleció el pasado martes en horas de la noche en Valledupar, luego de sufrir, al parecer, un paro cardiorrespiratorio.

Omar Geles compuso canciones como “Cuatro rosas”, de Jorge Celedón, y “La culpa fue tuya”, de Diomedes Díaz. Fotografía por: Cortesía

Miles de fanáticos, amigos y familiares, han llegado a la capital del Cesar para darle el último adiós y rendirle un homenaje póstumo al legado que sembró en el folclor vallenato. Artistas como Silvestre Dangond, Peter Manjarrés, Miguel Morales y Ana del Castillo, interpretaron en el velorio algunas de las canciones que Omar Geles escribió y que se convirtieron en todo un éxito.

Omar Geles jugando tenis antes de su muerte

En redes sociales, se viralizaron unas imágenes que corresponden, supuestamente, a los últimos momentos que el artista vallenato, intérprete de Los caminos de la vida, pasó con vida junto a un grupo de amigos.

Horas antes del partido de tenis que jugaba con Ósmar Pérez, el también acordeonero publicó un video en sus redes sociales, en el que invitaba a sus seguidores a practicar ese deporte.

“Un abrazo para mis seguidores, a todos los invito a que hagan deporte y a que oren por mí porque voy a participar en este torneo en el club campestre; en 10 minutos empieza mi partido. Cuando termine el partido les doy los apartes. Los invito a que hagan deporte porque es bueno para el cuerpo, para el alma y para el espíritu”, dijo.

De acuerdo con Favel Galván, conductor y escolta del compositor, “nos fuimos para el club a esperar a Osmar Pérez que iba a jugar un partido de tenis con él. Jugaron el primer set, iban a jugar el segundo, Osmar estaba tomando agua y él estaba en la cancha cuando en un momento pegó un grito y se desmayó”.

Fue precisamente en el club campestre de Valledupar, donde se grabó la última imagen de Omar Geles con vida. A ese lugar, habría llegado sobre las 6 de la tarde del pasado martes 21 de mayo.

En estas imágenes, publicadas por Caracol Televisión, se observa al artista jugando el partido de tenis con Ósmar Pérez, aunque se desconoce si realmente corresponde a ese mismo día.

@noticiascaracol Esta es la última imagen en vida que se conoce de Omar Geles, en la que se aprecia al compositor y acordeonero jugando tenis con Osmar Pérez, cantante vallenato. Más en noticiascaracol.com ♬ sonido original - Noticias Caracol - Noticias Caracol

“Pero en Miami de desplomó y lo llevaron de urgencia. ¿Acaso el doctor no le dijo que no podía tener actividades físicas después de ese susto que pasó por allá?”, “ahí dice clarito, ‘oren por mí’, ya era una señal”, “en Estados Unidos le dijeron que reposo absoluto”, “el grito fue porque literalmente el corazón se le reventó. Seguro ya tenía el dolor, pero como jugaba no se dio cuenta del infarto y lo mató el paro”, “ya tenía un precedente y al jugar forzó su corazón. no debió hacer eso”, fueron los comentarios de algunos usuarios de internet.