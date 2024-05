Kristina Lilley reapareció tras vencer 3 veces el cáncer. Así se ve actualmente

Pocas mujeres pueden contar que han sobrevivido tres veces a una de las enfermedades más temidas del mundo moderno: el cáncer. Una de esas escasas es la actriz colombo-estadounidense Kristina Lilley, quien se hizo mundialmente famosa como Gabriela Viuda de Elizondo en ‘Pasión de gavilanes’.

La actriz, que cumplirá 61 años en agosto próximo y está radicada desde hace un buen tiempo en Estados Unidos, enfrentó el mal en el 2010. Fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino y después de un tratamiento, que como confesó a revista Vea unos años más tarde, le generó miedo, pero pronto esto se convirtió en ímpetu para luchar por su vida.

Tres años más tarde, paradójicamente en medio de una campaña de famosas que apoyan la prevención del mal, se enteró de que la enfermedad estaba en su seno. Para el 2014 nuevamente Lilley estaba libre de peligro luego de ponerse en manos expertas.

Dar la importancia respectiva a cada situación en vez de sobredimensionar las cosas, no preocuparse por lo que no tiene solución, disfrutar cada instante de la vida, ser más tolerante, estimar y apreciar más los momentos y las personas cuando se tienen, son algunas de las lecciones de vida que le dejó a la actriz la enfermedad que venció en dos ocasiones. La compañía de los animales también la ayudó en su caso a salir victoriosa.

También puedes leer: Omar Geles presintió su muerte. Este mensaje habría sido premonitorio

Así venció el cáncer por tercera vez Kristina Lilley

Sin embargo, de nuevo el cáncer tocó a su cuerpo en el 2022. Nuevamente se llenó de energía y entusiasmo ya aunque en ocasiones admitió sentirse cansada, una vez más se preparó para una lucha fuerte, pero contundente.

Así se ve ahora a actriz de 60 años Kristina Lilley Fotografía por: Instagram

Después de 15 sesiones de quimioterapia Kristina terminó la último en mayo del 2023. Esta vez había perdido su pelo y lucía un poco delgada. “La quimioterapia la terminé el 19 de mayo y bueno, ya me está saliendo un poquito de pelo, lo único que me ha quedado realmente de rezago es que estoy muy cansada, me canso muy fácilmente, mucho cansancio, yo creo que es el cuerpo también recuperándose de todo este proceso, y todavía falta, faltan cosas, pero bueno, un día a la vez; entonces por ahora quería decirles que aquí estoy y estoy mejorando cada día”, le contó la actriz a sus seguidores.

Así luce Kristina Lilley de ‘Pasión de Gavilanes’ ahora

Ahora un año más tarde, la actriz reaparece y cuenta cómo sigue su salud y su vida en varios post que puso en su cuenta de Instagram.

“Quiero contarles que ya se cumple exactamente un año desde que me hicieron la última quimio y me siento absolutamente sana y feliz, qué opinan ustedes que debería hacer para celebrar, esto para mí es cómo un cumpleaños”, dijo la actriz con entusiasmo mientras maneja por una calle de Estados Unidos.

“Mi despertar. Hace un año. El tiempo pasa tan rápido. Hay días que merecen una celebración. Hoy es uno de esos días. Hoy veo la vida de otro color, con un brillo increíble”, complementó en otro.

“Mi despertar de hoy es una reflexión. Estaba pensando en las celebraciones no siempre tienen que ser inmensas llenas de música, de gente, de una cantidad de cosas. A veces las celebraciones son muy valiosas...y como les conté que iba a celebrar, celebré con mi familia, con mis nietos...y comimos helado, me encanta el helado conversamos y para mí esa fue la mejor celebración del mundo”, dijo en el más reciente post dejando más que claro que está sana y feliz compartiendo con los suyos.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento