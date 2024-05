Esposa de Omar Geles reveló el último mensaje que el artista le envió. ¿Qué decía?

El sepelio de Omar Geles conmovió a miles de fanáticos, quienes aún no salen del asombro por su inesperada muerte. El pasado sábado, el compositor estuvo en el concierto de Silvestre Dangond, quien lejos de imaginarse, le rindió su último homenaje en vida, agradeciéndole por todo el apoyo que le brindó en su carrera.

Entierro de Omar Geles en Valledupar Fotografía por: Facebook Omar Geles | Edición Revista Vea

Esposa de Omar Geles destrozada por su muerte

Maren García, la esposa de Omar Geles y madre de sus tres hijos menores, se ha mostrado desconsolada, tanto en las actividades del funeral, como en sus redes sociales donde ha hecho algunas publicaciones expresando que está destrozada.

“Amor de mi vida, mi otra mitad, mi compañero de mi vida, mi vida entera. Jamás imaginé esto, mi amor estoy muerta en vida, amor. No sé qué hacer, no sé qué voy a hacer amor sin ti. Mi vida mi linda, mi amor bonito. Lo más hermoso del mundo, el ser humano más hermoso del mundo. TE AMO. TE AMO. TE AMO. TE AMO. ME ESTOY MURIENDO SIN TI MI AMOR, NO TENGO FUERZA AMOR, NO TENGO FUERZA…. Dame esa fuerza por nuestros tres chiquitos”, escribió en su perfil de Instagram, junto a una fotografía donde aparecían juntos.

¿Cuál fue el último mensaje de Omar Geles para su esposa Maren García?

La viuda del compositor de Los caminos de la vida, quien fue consolada por Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, publicó una historia mostrando su última conversación con su esposo, a través de Instagram.

En el chat interno, el cantante le había enviado una imagen que decía: “te amé ayer y te amo hoy, con la misma seguridad puedo afirmar que te amaré mañana y el resto de mi vida”.

Junto a esa publicación, Maren escribió: “Amor, tu último mensaje, sin yo saber que era el último que me ibas a enviar, amor de mi vida. Estoy destrozada amor”, junto con unos emoticones llorando.

Sus amigos y seguidores le han dejado múltiples mensajes de apoyo y fortaleza en uno de los momentos más difíciles de su vida. Dayana Jaimes, quien atravesó una situación igual, le escribió: “Dios en su inmensa misericordia y bondad te llenará de fortaleza para ver crecer a tus hijos, fuiste estabilidad para Omar, el amor de su vida y la mamá de sus grandes amores. Dios fue bueno con ambos y siempre será tu más grande recuerdo”.

Tata Becerra, esposa de Peter Manjarrés, le escribió: “Amiga hermosa. Te abrazo mucho. Dios está contigo eres una berraca. Dios te levantará. Tqm”.