Yeison Jiménez reveló el género y nombre de su tercer hijo: “el amor de mi vida”

Yeison Jiménez se dio a conocer en la industria musical gracias a éxitos como Aventurero, Tu amante, Bendecida, Mi venganza, Maldita traga, El buen muchacho, entre otras.

Aunque su vida artística ha sido de gran interés para sus fanáticos, su área personal también. El cantante, oriundo de Manzanares, Caldas, está casado con Sonia Restrepo.

¿Cuántos hijos tiene Yeison Jiménez?

Fruto de su amor con su esposa, el cantante tiene dos hijas: Camila, quien, aunque no es su hija de sangre, la acogió como suya; y Thaliana, quien nació el 2 de marzo del 2018.

Hace unas semanas, el artista confirmó que se será padre por tercera vez. En esta oportunidad, tendrá un niño. A través de sus redes sociales, Jiménez ha expresado su felicidad.

En una entrevista con la revista 15 minutos, Yeison contó cómo se enteró de la gran noticia: “Nos fuimos de viaje a Nueva York y lo más raro de todo es que unos 15 días antes soñé que Sonia tenía un bebé y yo jugaba con él. Luego ella empezó con los malestares y a mí también me dieron náuseas y otros síntomas. ‘Creo que estamos en embarazo’, le dije a mi mánager”, contó.

Yeison Jiménez reveló el nombre de su hijo

Yeison y su esposa Sonia Restrepo tendrán un niño. “Cuando me di cuenta de que era el niño casi me enloquezco. Siempre me había soñado con un varoncito, porque… ¡Yeison Jiménez tiene que tener un niño!”, contó en la mencionada entrevista.

Ahora, en una reciente publicación que hizo en su cuenta de Instagram donde tiene 4,6 millones de seguidores, reveló el nombre que tendrá el bebé. “Se viene el amor de mi vida número 3. La gloria es de Dios en tus manos pongo mi príncipe SANTIAGO JIMÉNEZ RESTREPO”.

Sus seguidores lo han felicitado, pues el cantante siempre expresó sus deseos de tener un varón. “Súper, la tercera era la vencida, bendiciones”, “disfruta este momento tan bonito con tu esposa y tus hijas”, “qué gran alegría papi, infinitas bendiciones para su hogar”, “amo esta hermosa familia. Más que merecido, llega el príncipe de la casa”, “ya veo a Santi tocando ese balón ⚽️ te felicito negrito, Dios bendiga esa hermosa familia”, “Dios te lo bendiga y te lo proteja compa”, “al fin un niño”, “Santi bienvenido a este maravilloso mundo tendrás una familia maravillosa”.