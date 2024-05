¿Por qué Omar Geles se separó de ‘Los Diablitos’? Estas fueron las razones

La muerte de Omar Geles tiene al mundo del entretenimiento en Colombia conmocionado. El vallenato se vistió de luto el pasado martes cuando se confirmó que, en medio de un partido de tenis, el compositor más querido por el género sufrió un paro cardiorrespiratorio que acabó con su vida.

Te puede interesar: Robinson Díaz tildó de mediocre a famosa actriz: “me saca el mal genio”

Omar Geles. Fotografía por: Instagram

Ayer se llevaron a cabo las exequias del artista, donde asistieron miles de fanáticos, familiares y cantantes, compositores y músicos, quienes le rindieron un homenaje a su memoria en medio de llanto y un profundo dolor.

¿Quién fue Omar Geles?

El cantautor vallenato es considerado uno de los mejores compositores del folclor en Colombia. Fue quien escribió Los caminos de la vida, una de las canciones más icónicas del género, que ha sido interpretada por varios artistas.

Por las venas de Omar Geles corría música. Desde que era un niño demostró su talento para cantar, tocar el acordeón y componer. Su carrera comenzó en 1985 cuando creó la agrupación Los Diablitos junto a su colega Miguel Morales, padre de Kaleth Morales.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Cuatro años después, en 1989, ganó el Festival de la Leyenda Vallenata en la categoría profesional, consolidándose como uno de los mejores acordeoneros del país.

En 1992 compuso su exitoso tema Los caminos de la vida, que fue dedicado a su mamá, doña Hilda Suárez, inspirado a en todas las dificultades económicas que atravesaron cuando él estaba pequeño.

¿Por qué le decían ‘El Diablito’ a Omar Geles?

Cuando estaba pequeño lo apodaron ‘El Diablito’. La razón, según contó él mismo en una oportunidad, se dio por la vestimenta que su mamá le puso un día que él fue invitado a un medio de comunicación radial. Tenía zapatos rojos, un pantalón blanco y un saco de ambos colores.

El locutor que lo entrevistó le puso ese apodo, pero a Omar Geles no le gustó; sin embargo, todo Valledupar comenzó a conocerlo gracias a su talento. Tiempo después se acostumbró a que todos lo llamaran así.

Omar Geles en ‘Los Diablitos’: ¿por qué se separaron?

Como ese apodo tomó mucha fuerza entre la industria vallenata, cuando creó, junto con Miguel Morales su agrupación, le pusieron así: Los Diablitos del vallenato.

Juntos hicieron canciones como Lo que quiero eres tú, Déjala, Cuídala Dios, No me dejes morir, entre otras, que fueron todo un éxito. Sin embargo, aunque ambos triunfaban como grupo, después de un tiempo Miguel Morales decidió emprender su carrera como solista. En su reemplazo llegó Jesús Manuel Estrada con quien nació el tema Los caminos de la vida.

En 1995 llegó Álex Manga a reemplazar a Jesús, quien, al igual que Miguel, quiso enfocarse en su carrera en solitario. Sobre los motivos por los que Geles se fue de la agrupación que él mismo fundó, dijo hace un tiempo en una entrevista con Víctor Sánchez para el canal de YouTube Vicsari: “yo dejé a mi compadre Álex con Los Diablitos y yo me vine a hacer mi carrera de solista, yo no voy a volver porque yo no toco acordeón, yo ando es cantando”, contó.

Aunque Geles se desempeñaba como acordeonero, quiso enfocarse en explorar su faceta de cantante, luego de un concierto en 1989 durante una gira en España, cuando todavía hacía parte de la agrupación.

Según contó, le prometió a Dios dejar la agrupación pues ya no quería ser un ‘diablito’. “Yo le dije: ‘Dios, yo no me voy a llamar más Los Diablitos, voy a prometerte, la promesa que te hice’ y como ya no pude cambiar el nombre de Los Diablitos yo dije, ‘entonces yo me abro y respáldame, yo nunca he cantado, yo voy a cantar mis canciones’”, reveló.

Vea también: Ómar Geles dejó los números de la suerte para ganar la lotería y el chance

Cuando Geles salió de la agrupación se rumoró que tuvo problemas con Álex Manga, pero él mismo aclaró que realmente no fue él sino su hermano. “Lo que sí hubo fue que mi hermano, porque él fue el que hizo conmigo Los Diablitos, Juan Manuel, y él se molestaba cuando veía que Alex hacía la gira y le ponía Los Diablitos porque él no era el dueño de Los Diablitos, entonces entre mi hermano y Alex sí hubo diferencias y peliaron, y yo le decía a mi hermano: ‘Manito a mí ya no me interesan Los Diablitos, déjalo, no te pongas’”.