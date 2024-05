Robinson Díaz tildó de mediocre a famosa actriz: “me saca el mal genio”

Robinson Díaz es uno de los actores con más trayectoria en el país. El antioqueño comenzó a actuar desde que era un adolescente en un grupo de teatro que él mismo creó. Desde entonces, supo que la actuación era su sueño.

Te puede interesar: Pantera arremetió contra Karen Sevillano en LCDLF: “tú no eres la reina aquí”

En su carrera artística se ha destacado por los múltiples papeles que ha realizado en importantes producciones como La mujer del presidente, El señor de los cielos, El cartel de los sapos, La saga, Mentiras perfectas, Vecinos, La otra mitad del sol, El laberinto, Tiro de Gracia, Rigo, entre otras.

Robinson Díaz y su mala experiencia con famosa actriz

En los últimos días, el actor, quien recientemente participó en Rigo, de RCN, interpretando a don Rigoberto Urán, padre del ciclista colombiano, brindó una entrevista para la emisora La Kalle, donde además de hablar de sus proyectos profesionales, también se fue contra una famosa actriz afirmando que es “mediocre”.

La historia surgió luego que el comediante Jhovanoty le preguntara qué le causaba mal genio. Sobre eso, el actor respondió: “Me saca el mal genio la mediocridad, la gente que trabaja sin ganas”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Enseguida, habló abiertamente de la experiencia que tuvo en medio de la grabación de una telenovela de Caracol Televisión. Según lo que dijo, él se había aprendido el libreto, pero a la hora de grabar, su compañera de escena demostró que no había estudiado, por lo que todo se retrasó. “¿Le ha tocado alguna vez compartir escena con gente mediocre?”, le preguntaron, a lo que él contestó:

“Uhhh. Una vez con una actriz, hermano. Yo llegué a grabar y me tocaban unas escenas larguísimas. Yo me había acostado como a la 1 o 2 de la mañana porque los productores saben que yo me trasnocho estudiando... me tocaban unos parlamentos larguísimos con la susodicha. Ella tenía el llamado a las 7:30. Cuando veo a las 8:30, llega y dice: ‘ay, no, ay no’ y se le notaba el tufo”, reveló.

Además, contó que es actitud de su colega le molestó tanto, porque estaban perdiendo el tiempo mientras ella lograba aprenderse los parlamentos, que terminó saliéndose del set, sin decir nada.

“Eso es molesto para un actor que estudia y la vieja con el libreto aquí de qué estamos hablando. Cuando veo que comienza a caerse a caerse. Yo no peleé, simplemente dejé, me fui parando. Los camarógrafos y el director, ¿y Robinson? Entre la puerta del estudio de aquí de Caracol fui agarrando un café (...) y dije: ‘cuando se aprenda la letra vuelvo a entrar, no me voy a poner a estudiar ahorita. Además de que llega tarde me toca estudiar con ella’”.

Aunque no reveló el nombre de su compañera, sí dijo que se trataba de una actriz muy famosa, que seguramente todos conocen.

Vea también: Martha Isabel Bolaños perdió un bebé: “me dolió. Alcancé a estar ilusionada”