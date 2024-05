Pantera arremetió contra Karen Sevillano en LCDLF: “tú no eres la reina aquí”

La llegada de Nataly Umaña revolucionó La casa de los famosos. Al ver llegar de nuevo a la actriz, eliminada hace casi dos meses, los participantes y televidentes quedaron sorprendidos.

Nataly Umaña, La casa de los famosos Fotografía por: Instagram @lacasadelosfamososcolombia1

Aunque a algunos les dio felicidad, otros señalaron que no era necesario que Umaña hubiera ingresado nuevamente a la competencia y que, si el público hubiera tenido la opción de sacarla de una vez, lo hubiera hecho.

¿Qué pasó con Pantera y Karen Sevillano?

Tras la salida de Diana Ángel y La Segura, la relación de los integrantes del Equipo Papillente se quebró. Durante toda la competencia se habían caracterizado por su unidad y apoyo; casi nunca discutían, más bien, las peleas eran de ellos contra los Galácticos, pero jamás se atacaban entre ellos mismos.

No obstante, en la última semana han protagonizado algunas discusiones que han puesto en duda la lealtad del equipo. Recientemente, Pantera preparó el almuerzo, pero a su compañera y amiga Karen Sevillano no le gustó que le hubiera dado pechuga, así que se lo hizo saber, pero él no lo recibió de la mejor manera y le contestó:

“Yo no tengo que decirte a ti qué te gusta y qué no, tú no eres la reina aquí, ¿sí me entiendes?”, dijo mientras terminaba de servir los demás platos.

Enseguida, la generadora de contenido caleña no se quedó callada y le respondió: “por eso me estoy comiendo lo que yo quiero, ¿será que yo no puedo decir entonces que no me gusta la pechuga? ¿No puedo decirlo? Te estoy preguntando si hay cerdo para que me des, no es para que te ‘aletees’”.

La conversación no terminó ahí. Pantera insistió en que él le había preguntado primero antes de preparar los alimentos. “Yo te dije, ¿quieres pollo? Y tú dijiste que sí”.

Finalmente, Karen aseguró que a Pantera nunca se le podía decir nada. “Sí, yo dije que quería pollo, pero no sabía que la presa era la pechuga y cuando la vi dije que no me gustaba, que si me podían dar cerdo, si no era mucho problema. Pero como a don contestón no se le puede decir nada aquí, pues. Ahora no como”.

Reacciones en redes a pelea de Pantera y Karen Sevillano

Como siempre, los internautas no dudan en comentar y opinar lo que piensan. A través de las redes sociales, afirmaron que: “la gente no está lista para el humor de mis papillentes”, “qué vieja tan fastidiosa tanto que criticaron a Mafe y a Martha por las comidas y mira”, “entre gamines se entienden”, “Pantera es un caso cerrado, donde un galáctico le hubiera dicho lo que le dijo Karen y en el tono gritando ahí se hubiera ofendido y demás. Es bien MONTADOR”, “vea pues, la sevillana diciéndole al educado Pantera que es un contestón, ¿no decían que eran cosas de Martha y que pantera era súper educado?”.