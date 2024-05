Nataly Umaña regresa a ‘La casa de los famosos’. ¡Confirmado!

La reciente salida de La Segura de La casa de los famosos ha generado todo tipo de comentarios y reacciones en las redes sociales. Muchos aplaudieron que la caleña fuera eliminada, teniendo en cuenta que junto con su amiga Karen Sevillano, protagonizó fuertes discusiones con Martha Isabel Bolaños y Julián Trujillo. De igual modo, sus seguidores quedaron tristes, pues tenían la esperanza de verla hasta la final.

La casa de los famosos. Fotografía por: Cortesía Canal RCN

¿Cuándo vuelve Nataly Umaña a ‘La casa de los famosos’?

Durante este fin de semana, el canal RCN informó que un exparticipante regresaría a la casa. Inicialmente, no fue confirmado el nombre, pero en redes sociales especularon que, posiblemente, se trataba de Isabella Santiago.

No obstante, en las últimas horas, se conoció que la exhabitante que regresa es Nataly Umaña, quien fue eliminada el pasado 24 de marzo en medio de una controversia por su relación con Melfi, estando casada con Alejandro Estrada.

Por ahora, se desconoce el día exacto en el que la actriz de Los canarios pisará la que fue su casa por dos meses. En Vea consultamos con una fuente oficial de RCN, quien nos confirmó que su llegada al reality de convivencia será únicamente de visita, como lo han hecho los demás exconcursantes, pues no habrá ningún reingreso por parte de ninguno a la competencia.

Al parecer, también se realizará por medio de la dinámica de Congelados, que consiste en que cada vez que llega alguien de visita, los famosos deben permanecer completamente quietos. Si alguno se mueve es castigado por el ‘Jefe’.

En esa misma dinámica fue cuando Alejandro Estrada, exesposo de Nataly, le llegó de sorpresa y le devolvió el anillo de matrimonio y le pidió que se separaran y siguiera con su relación con Melfi.

¿Qué ha pasado con Nataly Umaña tras su salida de ‘La casa de los famosos’?

A los pocos días de haber sido eliminada, la actriz se fue para México, donde se mostró muy feliz en Televisa, uno de los medios de comunicación más importantes del país azteca. Aunque no ha confirmado si estaba grabando alguna telenovela, sí duró varias semanas allí.

Luego, se fue para Estados Unidos, donde también mostró algunas imágenes disfrutando de algunos de los lugares más turísticos de Miami. Incluso, posó para una foto con un ramo de rosas rojas, por lo que, en redes sociales, se rumoró que tendría una nueva pareja sentimental; sin embargo, no ha confirmado ni desmentido esa información.

Melfi no quiere volver con Nataly Umaña

Aunque Nataly se mostró muy ilusionada con Melfi dentro de la competencia, hace unas semanas el panameño reveló que no buscará a la actriz cuando él salga del reality. “Yo no la buscaría para tener una relación porque yo no sé lo que esté pensando allá afuera. Nosotros hablamos y dijimos que queríamos pasar el tiempo acá adentro, chévere, pero ya”.