Martha Isabel Bolaños perdió un bebé: “me dolió. Alcancé a estar ilusionada”

Han pasado 100 días desde que comenzó La casa de los famosos Colombia. 22 participantes llegaron al reality con la ilusión de ganar el millonario premio, pero solo uno lo logrará. Hasta el momento quedan 8 y el público ya tiene definidos sus favoritos.

Te puede interesar: ¿Cuándo se acaba ‘La casa de los famosos’? Se filtró la posible fecha de la final

‘Team Papillente’. Fotografía por: Cortesía Canal RCN

Martha Isabel Bolaños estuvo embarazada

La actriz, quien interpretó a ‘La Pupuchurra’ en Betty, la fea, y quien participó en MasterChef Celebrity 2023, tiene 50 años, pero nunca fue mamá. En una reciente charla con su compañero y amigo Sebastián González, reveló que, aunque no tuvo hijos, sí tuvo en algún momento el instinto maternal.

De hecho, contó que estuvo embarazada, pero perdió el bebé. La conversación surgió luego que el actor le preguntara: “¿Hubieras querido ser mamá?”.

Sobre eso, Martha Isabel respondió: “No, claro que tuve mi instinto material en algún momento, pero yo creo que me hubiera encartado un poco. Habría sido una gran mamá, tuve un embarazo y cuando me salió positiva la prueba algo dentro de mí se iluminó fue automático, yo en ningún momento pensé en ‘¿qué voy a hacer?’, sino que vi positivo y dije ‘wow’”, contó.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La actriz conmovió al contar que, una vez se enteró que estaba embarazada se ilusionó, pero a los dos meses perdió el bebé. “A los dos meses en la mañana le vi los latidos y en la tarde se me vino. Me dolió, alcancé a estar bien ilusionada, es automático, no te puedo decir que hubo un proceso en mi cabeza de aceptación, fue de inmediato”, dijo.

Los internautas quedaron sorprendidos con la historia de la actriz caleña: “oiga lo que dice Martha ser de luz... Que si hubiera tenido un hijo se hubiera encartado... O sea que la mamá de ella se en encartó con ella”, “Martha es una mujer fuerte, inteligente y digna de admirar; soportar las burlas, inmadureces y ofensas, es ser grande”, “un hijo es una bendición de Dios nunca es un encarte que tristeza escuchar eso”, “Bien Martha, es verdad después de una pérdida uno ya queda renuente por temor a pasar por lo mismo”.

Papillentes tuvieron nuevo disgusto con Martha Isabel Bolaños

Sebastián González y Alfredo Redes fueron los encargados de hacer el mercado. Pero antes de entrar a la despensa, Melfi les recordó que no olvidaran los huevos. Martha les indicó cómo organizarlos, pero el panameño les dijo cómo hacerlo de otra manera. Al tener opiniones divididas, Melfi se molestó y fue a contarle a sus compañeros de equipo lo que había sucedido. “Ella es muy problemática, es cansona, como mala clase”, dijo.

Vea también: Ella es Maren García, esposa de Omar Geles. Dejó emotivo mensaje

Los internautas reaccionaron y tuvieron opiniones divididas. Algunos apoyaron a la actriz y otros al cantante: “Melfi es bochinchoso hay que sacarlo de la casa”, “ellos dicen que Martha es problemática y ellos son los que siguen y siguen con el tema”, “la pandilla de los 5 atacando como siempre”, “cada vez que Martha dice algo, salta la pandilla a atacarla. Qué pereza con esta gente. Solo les dio un consejo”.