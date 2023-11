¿Amparo Grisales se retira de la televisión? Esto dijo la jurado de ‘Yo me llamo’

Amparo Grisales es una de las figuras de la televisión con mayor reconocimiento entre el público colombiano, gracias a su participación en producciones como Los pecados de Inés de Hinojosa, La sombra del deseo, En cuerpo ajeno, Las muñecas de la mafia, entre otras.

En la actualidad, ‘La diva de Colombia’ se desempeña como jurado de Yo me llamo, concurso musical del que ha hecho parte en ocho de las nueve temporadas que han salido al aire.

Amparo Grisales ha recibido seis premios como reconocimiento a su labor y trayectoria, entre estos dos India Catalina y un TVyNovelas Fotografía por: Captura de pantalla Caracol Televisión

¿Amparo Grisales le dice ‘adiós’ a la televisión?

Con más de 50 años de trayectoria en la pantalla chica, así como en el cine y el teatro, muchos se han preguntado si el retiro de la manizaleña está cerca o si, por el contrario, tiene planeado continuar activa hasta su último día de vida.

Para resolver estas dudas apareció la propia ‘Diva de Colombia’, quien habló con el programa de entretenimiento Lo sé todo y, para quienes piden su salida de la televisión, dejó en claro que todavía tendrán que verla por mucho más tiempo. Además, le dejó un mensaje a todos esos críticos que suelen dejarle mensajes de odio por redes sociales.

“Yo recibo mucho, mucho bullying y mucho insulto porque a veces dicen ‘ay, es que es una grosera’ y ese es el imaginario de la gente. Cuando Dios me retire, yo sé que Dios me va a dejar caminar por mucho tiempo para poderles decir a todos los que me hacen bullying, aquí los espero”, aseguró Amparo Grisales.

Un repaso por la vida de Amparo Grisales

Es una actriz y modelo colombiana, nacida en Manizales el 19 de septiembre de 1956. Su nombre completo es Amparo Grisales Patiño, aunque en su cédula aparece como Amparo Grisales de Tessarolo, por el matrimonio que tuvo con el pintor italiano Germán Tessarolo cuando tenía 15 años.

Su carrera artística comenzó en los años 70, cuando participó en la novela La María con su papel de Eloísa. Desde entonces, ha protagonizado varias producciones de televisión, cine y teatro, como, acumulando más de 40 producciones y proyectos.

Amparo Grisales también ha incursionado en la música, con su disco Seducción, y en la literatura, con su libro Mi Cuerpo Consciente. Además, ha sido reconocida como ‘La diva de la televisión colombiana’ y ha aparecido en más de 100 portadas de revistas.

Entre sus romances más famosos, destacan aquellos que tuvo con Julio Iglesias, Jorge Rivero y Plácido Domingo.