Amparo Grisales hizo inesperada confesión sobre Leo Dan y su mamá en ‘Yo me llamo’

Para nadie es un secreto que la fama y belleza de Amparo Grisales le han permitido conocer a reconocidas personalidades de todo el mundo, incluidos actores y cantantes, como Leo Dan, de quien hizo una confesión en el programa Yo me llamo.

Todo ocurrió durante la audición que presentó un imitador del cantautor argentino en el programa del canal Caracol, quien luego de interpretar Cómo te extraño mi amor recibió la opinión del jurado calificador. El primero en hablar fue César Escola:

“Le voy a dar la palabra a alguien que, de verdad y muy de cerca, conoce a Leo Dan: Amparo Grisales. Cuéntanos, por favor, ¿qué era eso que él se metía en la cocina de tu mamá?”, preguntó el argentino a ‘La diva de Colombia’, dejando al público y a los televidentes bastante sorprendidos.

La pregunta de Escola dejó a muchos con la boca abierta Fotografía por: Captura de pantalla Caracol Televisión

Contrario a lo que algunos llegaron a pensar, la manizalita de 66 años confesó que el famoso artista amaba la comida que la señora Delia Patiño de Grisales, su madre, le preparaba cada que él iba a visitarla.

“¡Ay, si! Yo hice una gira con él hace mucho tiempo por todo el país. Fui su telonera cuando no había autotune, ni nada de esas cosas, y allí canté con el Mariachi Vargas, lo que fue todo un orgullo para mí. Ahí lo conocí y luego se hizo muy amigo de la casa ¡Mi mamá lo adoraba!, entonces cada vez que él venía a Colombia se iba a la casa de mi madre, se metía en la cocina y se ponía a escarbarle las ollas, para saber qué era lo que ella le iba a servir ¡Es una belleza de tipo!”, comentó la jurado de Yo me llamo.

Te puede interesar: Sebastián Martínez presumió lujosa moto con la que recorre Italia ¿Cuánto vale?

Otros secretos que Amparo Grisales ha contado en ‘Yo me llamo’

Esta nueva temporada del programa de imitaciones más famoso del país ha estado llena de revelaciones, como cuando la también actriz y presentadora contó que tuvo un fugaz romance con Chayanne, pero decidió dejarlo porque él era menor.

“Aunque no lo crean ustedes, a mí nunca me han gustado menores que yo, entonces llegué y él enloquecido, nos dimos nuestros besitos, pero yo le huía porque era muy chiquito (...) Chupadita de trompa hubo y también hubo arrunchis, pero siempre me escapé. Ahora que estoy grande, digo que se me escapó del corral. Él fue un divino”, aseveró.

Puedes leer también: Karol G respondió a quienes la acusan de hacer ‘pactos oscuros’ para ser exitosa

Además, Amparo Grisales se ha desahogado en Yo me llamo sobre antiguas amistades, como la que tuvo con Margarita Rosa de Francisco, a la que le envió un inesperado mensaje:

“Fue mi sobrina en Los pecados de Inés de Hinojosa y (fuimos) muy amigas, aunque ella lo niegue (...) Yo creo mucho en el sentido de la amistad y para mí los amigos son sagrados y para toda la vida. Así no te vea seguido, no puedes salir a decir que nunca fuimos tan amigas porque en el fondo sabe que sí. Yo la acompañé en momentos difíciles y bonitos de su vida; incluso, fui madrina de su matrimonio, pero no sé que le pasó. De todas maneras la sigo amando”.