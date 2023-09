Patricia Grisales contó por qué dejó la televisión: “me sentí muy maltratada”

Garzón vive, en 2018, se convirtió en la última producción televisiva en la que actuó Patricia Grisales, hermana de Amparo Grisales. Desde entonces, la familiar de la diva de Colombia decidió alejarse de las pantallas. En una reciente entrevista con el programa Lo sé todo, reveló las razones por las cuales tomó esa decisión.

“Estaba haciendo una telenovela de ese último personaje grande e importante que interpreté, y allí me di cuenta de que el trato con los actores extranjeros era muy diferente al que recibíamos los actores nacionales (...) Yo me sentí muy maltratada, y en dos ocasiones me fui de la grabación porque tuve inconvenientes y eso me pareció muy injusto y grosero”, dijo la artista que tiene carrera 40 años de experiencia.

También puedes leer: Jessica Cediel y Suso y su anécdota en México: “se emborrachó con Tequila”

Patricia aseguró que le parecía injusto, con ese tiempo de trayectoria, seguir haciendo casting, además, con quienes que no estaban a la altura. “Me ponían con personas que carecían tanto de experiencia como de talento”, sentenció.

La artista aseguró que la profesión de la actuación no es agradecida, pues la retribución no es justa. Los pagos, por ejemplo, no eran consecuentes con su trabajo, dice la caldense, pues le ofrecían salarios similares a los que ganaba 14 años atrás.

“Los seres humanos siempre estamos en la búsqueda de evolucionar y avanzar, pero no para ir hacia atrás (...) Me desilusioné bastante del gremio”, resaltó la actriz cuyo trabajo resaltó fuertemente entre los años ochenta y noventa.

Patricia Grisales se dedica a próspero negocio

Comentó que una de las experiencias más desagradables fue aquella en la que, en medio del lanzamiento de una de las últimas producciones en las que trabajó, fue ‘ninguneada’. Contó que al llegar al lugar del evento casi no la dejan entrar y que la enviaron a la sección de los extras. “Mencionaron a todo el mundo, a mí ni me pelaron, yo me fui”, recordó.

Cansada de todo eso, entonces, decidió dedicar su tiempo a su propio negocio. En la actualidad, se encuentra radicada en Girardot, donde trabaja en su emprendimiento. “No me muero por volver”, comentó al asegurar que no le interesa regresar a la actuación.

Te puede interesar: Esposa de Juanes envió emotivo mensaje a su hija: “Vuela alto, mi Paloma”

“Soy productora de eventos (...) Organizo bodas, cumpleaños, fiestas corporativas. Aquí no me van a decir si estoy gorda, si estoy vieja si sirvo para un papel o no. Ahora tengo una vida más tranquila (...) aquí nadie me dice si estoy gorda o fea, no me juzgan por nada, ni me ponen a competir con otras quince personas para ver quién se queda con el papel”, resaltó en su conversación con el programa del Canal Uno.