Jessica Cediel y Suso y su anécdota en México: “se emborrachó con Tequila”

Como viejos amigos, Jessica Cediel y Dany Hoyos, quien le de la vida a Suso, el paspi, se reencontraron esta semana y compartieron una divertida anécdota con sus seguidores a través de sus redes sociales. La actriz y el comediante recordaron un episodio en particular que ocurrió durante las grabaciones de La vuelta al mundo en 80 risas en México.

Es de recordar que ambos compartieron set en el 2017, cuando hicieron parte del programa mencionado. El formato fue estrenado en enero del 2018, a través de las pantallas del Canal Caracol. Fue para aquellos días que Cediel y Hoyos formaron una sólida amistad y vivieron el cómico momento que contaron en redes sociales.

“En el 2017 nos fuimos a México, al Museo del tequila, y allá se emborrachó con tequila y mezcal. Hoy se emborrachó con vino”, contó Jessica, entre risas, al hablar de Dany. El humorista y la actriz se encontraron en un restaurante de comida oriental.

Antes de contar esa historia, Jessica y Dany hicieron bromas acerca de las bebidas alcohólicas y bromearon con estar borrachos. Todo quedó registrado en las historias de Instagram del perfil de Jessica Cediel. “¿Oiga, ya se emborrachó?”, le preguntó Cediel a Hoyos.

“No, pero yo no estoy borracho, van a creer que estamos borrachos”, contestó el paisa. mientras Jessica insistía en medio de risas: “Dany está borracho”. “No, no. No sea chismosa. Nos hemos tomado una sola copa de vino…”, señaló el actor detrás de Suso.

“No, no, no. Hoy no nos emborrachamos, tenemos esta cara de borrachos porque hemos grabado todo el día y hemos dormido muy poco”, dijo Dany Hoyos. “¡La cara! ¿Y por qué está hablando en letra pegada?”, añadió Cediel entre risas, mientras grababa para las historias de su cuenta de Instagram.

“Va a salir Diva Jessurum y otros medios diciendo ‘Dany Hoyos y Jessica Cediel, ebrios en Bogotá’”, sentenció ‘el paspi’. “Que salga en todo lado, la chimba, ya que nos armen pareja, oficialicemos esta vaina”, concluyó la bogotana.

La vuelta al mundo en 80 risas ha tenido dentro de su elenco a otras celebridades como Greeicy Rendón, Laura Tobón, Melina Ramírez, Gabriela Tafur, Camilo Cifuentes, Juan Diego Vanegas, Don Jediondo, Piroberta, entre otras.