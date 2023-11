Ariel Osorio anunció su retiro temporal de Lo sé todo, programa que condujo durante más de 6 años, y cuatro días después los televidentes le dieron la bienvenida a Oswaldo Martínez como nuevo presentador.

Te puede interesar: Hijo de Chichila Navia y Santiago Alarcón reveló secretos de sus papás. ¿Qué dijo?

Reemplazo del ‘Gordo’ Ariel Osorio en ‘Lo sé todo’ ¿Quién es Oswaldo Martínez? Fotografía por: Instagram Oswaldo Martínez

¿Quién es Oswaldo Martínez?, el reemplazo del ‘Gordo’ Ariel Osorio en ‘Lo sé todo’

Contrario a lo que pensaron algunos televidentes, esta no es una cara nueva en el Canal 1, pues es director de contenido del informativo de farándula desde hace 4 años y su voz suele escucharse durante las transmisiones. Como reconocimiento a este trabajo, hace poco recibió un India Catalina como Mejor Programa de Variedades 2023.

Además de locutor, es comunicador social y periodista, y desde hace casi 15 años ha trabajado para canales y medios de comunicación, entre estos RCN Televisión. De hecho, gracias a esta trayectoria obtuvo en 2022 un Premio Nacional de Periodismo Alfonso López Michelsen.

Esta no es la primera vez que Oswaldo Martínez está frente a las cámaras de Lo sé todo, pues ha fungido como presentador en otros momentos, como cuando estuvo junto al ‘Gordo’ Ariel Osorio y Mafe Méndez por unas vacaciones de Elianis Garrido.

El recibimiento que recibió del público ‘El direc’, como le dicen Garrido y Nanis Ochoa, se hizo sentir con comentarios como: “Me gusta cuando está Oswaldo porque tiene buena voz y es buen presentador”, “deberían hacer equipo todos cuando vuelva Ariel” y “lo hace muy bien y no se siente tanto la ausencia de ‘El Gordo’”.

¿Por qué se fue Ariel Osorio de ‘Lo sé todo’ y cuándo regresa?

De acuerdo con lo que contó el pasado viernes, temas de salud lo alejaron de este proyecto que ha liderado desde el primer episodio, pues tuvo que someterse a una cirugía que duró 6 horas, aproximadamente.

Puedes leer también: “Me voy a casar con Clara Chía”: video de Gerard Piqué causó revuelo en redes

“Yo no puedo llorar porque hacerlo me provoca una inflamación en los cornetes nasales, entonces se me dificulta respirar y he llegado, incluso, a hiperventilar ¿Ustedes se imaginan lo que es vivir sin poder expresarse en llanto? Yo soy muy emocional y esto ha sido muy duro para mí”, comentó al aire en el que fue su despedida de Lo sé todo.

Se espera que ‘El Gordo’ Ariel Osorio regrese al programa dentro de unas semanas, pero eso dependerá de cómo avance su recuperación.