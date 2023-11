‘El Gordo’ Ariel anunció su retiro de la televisión por temas de salud ¿Qué pasó?

El presentador Ariel Osorio, conocido también como ‘El Gordo’ Ariel, tomó por sorpresa a los televidentes de Lo sé todo en la tarde de este 3 de noviembre, tras anunciar que por temas de salud dejará la conducción del magacín en el que informa sobre la farándula nacional e internacional.

Te puede interesar: Elianis Garrido, de luto por muerte de exparticipante de un reality de Caracol

Nanis Ochoa y Elianis Garrido, compañeras de ‘El Gordo’ Ariel, le desearon la mejor suerte Fotografía por: Instagram Lo sé todo

¿Qué le pasó a ‘El Gordo’ Ariel?

De acuerdo con lo expuesto por el comunicador, quien lleva más de 6 años frente a las cámaras del programa, se ausentará debido a una enfermedad que padece desde hace tiempo y que le obliga a tratarla pronto.

“Me veo en la triste, pero necesaria situación de retirarme del programa. Tengo una problema de salud que me hace vivir sin poder expresar una de las emociones más importantes del ser humano y es que yo no puedo llorar”, explicó.

Y es que por más increíble que parezca, cuando una situación conmueve o afecta a ‘El Gordo’ Ariel, no puede expresarlo en llanto porque sus vías respiratorias se congestionan a tal punto que le impiden respirar y presenta cuadros de hiperventilación.

¿'El Gordo’ Ariel se va definitivamente de ‘Lo sé todo’?

Teniendo en cuenta las dificultades que esta afección le ha generado, Osorio decidió ponerse en tratamiento médico y por eso, este 4 de noviembre, será sometido a cirugía funcional respiratoria.

“Vamos a realizar una rinoplastia funcional con un componente estético, a Ariel se le realiza una rinoplastia secundaria, la que no fue estéticamente satisfactoria y que después de muchos años desea mejorar. El componente de funcionalidad es por que presenta dificultades respiratorias”, explicó el cirujano Luis Devoz, responsable del procedimiento.

Según el profesional de la salud, por esta enfermedad a ‘El Gordo’ Ariel “los cornetes se inflaman y evitan el flujo de aire, por es necesario corregir la parte del tabique y así para lograr esta funcionalidad”.

Puedes leer también: Carolina Cruz, sin maquillaje, mostró cómo avanza el proceso para eliminar las manchas de su cara

“Para corregir la funcionalidad y la estética se le va a extraer cartílago de su costilla, de igual forma en el momento de la cirugía pueden surgir otros procedimientos para solucionar su funcionalidad respiratoria”, concluyó Devoz.

Es clave mencionar que, durante sus más de 6 años en Lo sé todo, Ariel Osorio solamente se había ausentado del programa en la época de la pandemia por el covid-19. Así entonces, los televidentes esperan su pronto regreso al show que comparte con Nanis Ochoa y Elianis Garrido, pues su salida es temporal.