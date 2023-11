Elianis Garrido, de luto por muerte de exparticipante de un reality de Caracol

Elianis Garrido sorprendió a su comunidad de seguidores en la tarde del 2 de noviembre, tras informar que murió Heriberto Luquetta, un popular bailarín e instructor de rumba-terapia con quien compartía su pasión por la danza.

Te puede interesar: Katty Rangel, actriz de Los Reyes y Chepe Fortuna, sufrió atentado en su casa ¿Qué se sabe?

Él era Heriberto Luquetta, el amigo por el que Elianis Garrido pasa unos días difíciles Fotografía por: Instagram Heriberto Luquetta

¿Quién era Heriberto Luquetta, el amigo de Elianis Garrido que falleció?

Este hombre, quien falleció a la edad de 40 años como consecuencia de una grave neumonía, fue un ingeniero industrial de profesión y amante del arte por convicción, según destacó la barranquillera en las líneas de un emotivo mensaje que compartió en su cuenta de Instagram.

De igual manera, recordó algunas de las gratas experiencias que vivieron juntos en algunos eventos, como la Feria de las Flores en Medellín o algunos reinados de belleza.

“¡En los pies del bailador vivirás! Que te abrace Dios amado en su infinita misericordia y que tu alma descanse en paz. No habrá una batalla de flores que no extrañe tu sonrisa contagiosa ni tu grito de: ‘¡Herma la estás dando!’; tampoco un Reinado en el que no piense en tu mensaje de WhatsApp para comentar. Amigo y hermano de la danza, nos quedamos con lo más hermoso de ti, así que duerme tranquilo porque dejaste huellas muy hermosas en todos. Abrazo enorme a toda su familia, amigos y a todas sus reinas y alumnos ¡Dios les dé muchísima fortaleza! Vuela alto compañero de pavimento”, fueron las conmovedoras palabras que Elianis Garrido le dedicó.

Cabe recordar que, además de ser preparador de baile para modelos y reinas de belleza, Heriberto Luquetta participó en La Pista, un concurso de baile que se transmitió por la señal del canal Caracol hace 10 años. Allí, hizo equipo con la cantante Carolina Sabino y lograron ubicarse entre los 8 mejores de la temporada.

Otras reacciones al fallecimiento de Heriberto Luquetta

Melissa Cure, quien fue coronada hace poco como la reina del Carnaval de Barranquilla 2024, también se mostró afectada por la noticia y, así como Elianis Garrido, compartió unas palabras para este bailarín que también fue docente de la fundación artística Destellos.

Puedes leer también: Murió papá de Sebastián Caicedo: “Dios te recibe en el cielo”

“Te veías tan feliz y sonriente, que parece mentira que hoy te digamos adiós. Gracias por todo lo que hiciste por nuestra cultura, por apoyarnos a las reinas, por bailar sin cansancio y demostrarnos que la vida es un Carnaval”, expresó la joven modelo en sus redes sociales.