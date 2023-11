Carolina Cruz sin maquillaje: así avanza el proceso contra las manchas de su cara

Carolina Cruz es una de las presentadoras más populares de la televisión colombiana, pues ha participado en varios proyectos para importantes canales y, en la actualidad, es una de las conductoras de Día a Día, programa matutino de Caracol Televisión.

Además de su talento frente a las cámaras, la belleza de la vallecaucana es uno de sus más grandes atractivos, por eso decidió mostrarse sin maquillaje ni filtros, ante quienes la siguen en redes sociales.

Carolina Cruz padece de una enfermedad cutánea llamada rosácea Fotografía por: Instagram @carolinacruzosorio

Así se ve Carolina Cruz sin maquillaje

Desde hace tiempo que la presentadora de Día a Día se somete a un tratamiento facial que le permita corregir las imperfecciones de su rostro, más exactamente unas manchas que, según dijo en una ocasión, le hacen sentir insegura.

“Cuando me fui a vivir a Miami me empezaron a salir manchas en la cara y creo que es por lo único que me acomplejo y uso filtros, para disimularlas. Las arrugas o el paso de los años es lo que menos me importa, pero tener una piel sin manchas sería un sueño”, comentó en aquella ocasión.

Ahora, casi mes y medio después de su primera sesión, Carolina Cruz se mostró al natural para exponer los avances de su proceso contra estas manchas en la cara.

“Acabo de llegar a mi segunda sesión de agujas en las manchitas. Yo ya me veo un cambio. Pues estoy con la cara lavada. Me pusieron anestesia. Vengo de un evento. Entonces lo que hice fue limpiarme toda la piel y me dejé solamente los ojitos. No se me han terminado de quitar los morados de los primeros chuzones y aquí vienen otros”, señaló a través de unas historias que colgó en Instagram.

Como era de esperarse, las reacciones a las imágenes se suscitaron de inmediato y fueron cientos de internautas los que opinaron al respecto, tanto con comentarios de apoyo como con algunas críticas.

Un repaso por la carrera de Carolina Cruz en la televisión

Su primera oportunidad en la televisión llegó gracias a Jorge Barón, quien le dio la posibilidad de trabajar en el Noticiero del Espectáculo, un magazín cuyo fuerte era el mundo del entretenimiento.

Gracias a esta experiencia, su carrera como presentadora siguió en ascenso y trabajó en varios programas de televisión, tanto en el canal RCN como en el canal Caracol. Algunos de los proyectos que ha presentado son: Comandos, Muy buenos días, Cambio extremo, Planeta Gente, Justo a tiempo, Cita a ciegas, Colombia’s Next Top Model y Día a día.

Carolina Cruz se ha caracterizado por su versatilidad y capacidad para adaptarse a diferentes formatos y públicos, teniendo en cuenta que también ha sido la encargada de transmitir eventos importantes, como el Miss Universo y el Festival Internacional del Humor.