“Me voy a casar con Clara Chía”: video de Gerard Piqué causó revuelo en redes

Gerard Piqué y Clara Chía han vuelto a ser tema de conversación, gracias a nuevos rumores que los señalan de haberse comprometido en días recientes y de querer casarse en secreto. Todo gracias a un video que se volvió viral en redes sociales y ha causado bastante revuelo.

¿Qué se sabe sobre la supuesta boda entre Piqué y Clara Chía?

A través de Tiktok se viralizó una grabación en la que se observa a Piqué cuando, aparentemente, asegura haberse casado en secreto con su pareja e incluso muestra unas supuestas fotos del día de la boda. Además, en el audio se escuchan otros detalles de la pedida de mano:

“Voy a casarme con Clara Chía. La propuesta fue en un lugar mágico bajo las estrellas en Ibiza, es un momento que nunca olvidaré. El gran día fue en Barcelona, la ciudad que tanto amamos, rodeados de nuestros seres queridos (...) Este matrimonio es solo el comienzo de una vida juntos, llena de amor, proyectos y sueños compartidos. Clara es increíble y juntos estamos listos para enfrentar lo que venga”.

Y aunque una gran cantidad de seguidores de Piqué y Clara Chía se mostraron alegres por la noticia, horas más tarde se pudo confirmar que se trata de un video falso, pues la voz y las imágenes que allí aparecen no son reales, sino que fueron hechas con inteligencia artificial.

El obstáculo que Clara Chía y Piqué tendrían para casarse

Según el paparazzi Jordi Martin, los papás de la joven de 24 años no sienten aprecio por el exfutbolista catalán ni estarían de acuerdo con la relación que sostiene su hija con este hombre, al punto que habrían llegado a despreciarlo durante una reunión íntima a la que asistió.

“La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, es que los papás no lo quieren nada (...) Gerard no puede pisar la casa de los padres de ella”, aseveró el periodista, quien ha seguido en los últimos años la vida íntima del hoy presidente de la Kings League.

De igual manera, Jordi Martin mencionó que la catalana se ha puesto del lado de su pareja y le ha apoyado en esta situación, por eso evita ver a sus papás cuando viaja a Estados Unidos, donde tienen varias propiedades: “Cuando Gerard se va a Miami a ver a sus hijos, Clara no duerme en casa de sus padres, duerme en casa de una amiga. Está enfadada con sus papás porque no aceptan a su pareja”.