Carolina Cruz le ‘salvó’ la vida a Ana Karina Soto en una crisis de ansiedad

Carolina Cruz, de Día a Día, y Ana Karina Soto, de Buen día Colombia, son dos de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana. Por más de 20 años se han destacado en el mundo del entretenimiento y se han ganado el cariño de millones de fanáticos.

Ana Karina Soto, 'Buen día Colombia'. Fotografía por: Instagram

Además de ser colegas, las presentadoras son muy buenas amigas, generalmente comparten momentos muy especiales y muchos de ellos han quedado registrados en sus redes sociales.

¿Qué le pasó a Ana Karina Soto con Carolina Cruz?

En su cuenta de Instagram donde tiene 1,8 millones de seguidores, la conductora de Buen día Colombia hizo una reveladora confesión luego que uno de sus seguidores le preguntara: “¿alguna vez has tenido ansiedad o crisis de ansiedad?”.

En su respuesta, Ana Karina afirmó que no le gustaba hablar mucho sobre eso, pues es algo muy privado. Sin embargo, abrió su corazón y reveló que en un momento de su vida sí atravesó un momento difícil causado por la ansiedad: “a mí no me gusta hablar mucho de este tema, de hecho creo que nunca me habían hecho la pregunta tan puntual, pero sí, en una época de mi vida en la que me pasó una situación bastante compleja, difícil, complicada de manejar, de sobrellevar, de entender, de asumir”, comenzó diciendo.

Enseguida, se refirió puntualmente a una depresión. Afortunadamente, su amiga Carolina Cruz, quien es novia de Jamil Farah, la ayudó en todo ese proceso: “era una depresión mezclada con ansiedad y mi gran amiga Carolina Cruz me recomendó a Santiago Rojas y la verdad es que me ayudó muchísimo. Me hicieron unas terapias, me mandaron unas goticas y me funcionó, me ayudó mucho”.

Beso de Ana Karina Soto y Mario Duarte

El actor Mario Duarte es recordado por su papel de Nicolás Mora, en Betty, la fea. Recientemente estuvo como invitado en el programa matutino de RCN. Allí, el presentador Orlando Liñán le recordó la vez que se besó con Ana Karina Soto.

“Un pajarito me dijo que nuestro querido Mario y la dama legendaria Ana Karina Soto se besaron una vez… ¿Qué se siente ser uno de los hombres más envidiados de Colombia? Además de Alejandro Aguilar (esposo de Ana Karina Soto). Me cuentan la historia que el beso estuvo tan bueno, que el casting lo perdieron ambos, se concentraron tanto en el beso que se olvidaron de la escena”, dijo el presentador y cantante vallenato.

Entre risas, Mario respondió: “un saludo Alejandro, chévere, te felicito Alejandro, de verdad tienes muy buena mano”. Ana Karina dijo: “yo nunca entendí ese casting, yo estaba ahí en la locación, llegaba Mario nos besábamos como en un potrero, una cosa loca y de repente, corte y eso fue todo”.