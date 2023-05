Video: Ana Karina Soto vivió fuerte susto en ‘Buen día Colombia’. Salió corriendo

Uno de los programas preferidos de los televidentes es Buen día Colombia, el matutino del canal RCN. Ana Karina Soto, Violeta Bergonzi, Mauricio Vélez, Orlando Liñán y Andrés López, divierten las mañanas de los colombianos con sus ocurrencias, la diferentes secciones que presentan y con los invitados que llevan al set.

Te puede interesar: ¿Amigas? Yailin publicó foto con mensaje de Karol G: “ni Anuel se atrevió a tanto”

Presentadores de ‘Buen día Colombia’. Fotografía por: Instagram

Una de las presentadoras más comentadas es Ana Karina, quien se ha destacado no solo por su profesionalismo, sino también por su carisma. En su paso por RCN ha hecho parte de Protagonista de novela, Estilo RCN, Noticias RCN, Mañana Express, entre otros.

Más noticias de Ana Karina Soto Video: Ana Karina Soto se fracturó un dedo en emisión de ‘Buen día Colombia’ Durante un reciente programa en vivo de Buen día Colombia, la presentadora Ana Karina Soto sufrió un accidente que quedó registrado en video. Leer aquí: Video: Ana Karina Soto se fracturó un dedo en emisión de ‘Buen día Colombia’ Ana Karina Soto y Alejandro Aguilar presentan al nuevo integrante de la familia La presentadora de Buen día Colombia, y su esposo, el actor Alejandro Aguilar, revelaron la feliz noticia. Su hijo Dante no pudo ocultar su felicidad. Leer aquí: Ana Karina Soto y Alejandro Aguilar presentan al nuevo integrante de la familia

¿Qué le pasó a Ana Karina Soto en ‘Buen día Colombia’?

En una reciente emisión del matutino, estaban presentado la sección de salud, y aunque parecía ser tranquila, terminó generando todo tipo de reacciones.

En el set estaba como invitada la doctora Alexandra Rada, quien quiso hacer una actividad probando los efectos del cortisol en las personas, claramente bajos las indicaciones de los profesionales en el tema, entre ellas, María Paula Ortega, quien también estaba presente para explicar la “hormona que tiene nuestro cuerpo, que baja normalmente cuando uno está durmiendo para tener reposo y calma, que también es la hormona del estrés y prepara el cuerpo para las alertas y amenazas”.

Para ello, quisieron mostrarles a los televidentes lo que ocurría cuando los niveles de tensión y estrés subían. La prueba la hicieron con Ana Karina Soto. “Vamos a ver cómo está de cortisol Ana Karina, ella está fuera del estudio, no ha escuchado nada de la conversación y la vamos a traer aquí para probarla”, dijo Orlando Liñán.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En video quedó registrado el momento cuando a Ana Karina le comenzaron a tomar los signos vitales, la presión arterial y la frecuencia cardiaca, mientras tenía sus ojos vendados. “Tengo miedo por todo esto que me estás haciendo y me estás poniendo”, dijo la presentadora.

Enseguida, la doctora Rada le contestó: “no vamos a hacerte nada malo, simplemente es un experimento. Imagínate que eres la mujer de la caverna y estás esperando que tu hombre llegue de cazar, estás a oscuras porque no hay electricidad. ¿Cómo estamos?”.

Susto de Ana Karina Soto en ‘Buen día Colombia’

Cuando la presentadora, esposa de Alejandro Aguilar, quiso hablar, sus compañeros comenzaron a estallar bombas y le movieron con fuerza su silla. Inmediatamente, la doctora dijo: “No, no, no. ¡Sáquenla, sáquenla, párenla!”.

El susto fue tan grande que Ana Karina salió a correr del set, pues no entendía qué estaba sucediendo. Mientras tanto, los demás presentadores no pudieron evitar las risas. “Era una pequeña bromilla”,dijo Orlando Liñán. Luego, Andrés López, agregó: “es un experimento, un ejercicio antropológico. Ningún presentador fue herido en la realización del experimento”.

¿Por qué Ana Karina Soto salió a correr en ‘Buen día Colombia’?

La profesional en salud explicó por qué la presentadora tuvo esa reacción. “Eso es lo que sucede; se aumenta la frecuencia cardiaca, entra el temor absurdo, la presión se sube, la glicemia se acumula y salimos huyendo. Está bien que te aceleres y huyas, pero si todos los días se eleva la presión arterial, terminamos con depresión, insomnio, obesidad, hipertensión, gastritis y otras enfermedades complejas”.

Al final, Ana Karina explicó qué sintió en ese momento. “Tuve angustia, desespero, ansiedad. Se me aceleró muchísimo el corazón y me puse nerviosa. Ya estoy bien, tranquilos. Me dio hambre”.