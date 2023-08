Carolina Cruz de ‘Día a Día’ se cansó de las críticas y respondió tajantemente

Carolina Cruz suele dividir opiniones en redes sociales por diferentes motivos, algunos relacionados con su vida sentimental, otros por hablar abiertamente sobre algún tema en particular, o simplemente por las publicaciones que realiza en sus redes sociales.

Aunque la presentadora de Día a Día recibe muchos halagos en sus redes sociales, también cuenta con un gran número de detractores, quienes critican cada publicación que realiza, especialmente cuando presume su escultural cuerpo.

Así respondió Carolina Cruz a sus críticos

En varias oportunidades le han dejado múltiples comentarios criticándole su cuerpo y su forma de vestir, asegurando que “ya no está en edad para eso”. Aunque casi siempre la modelo vallecaucana prefiere hacer caso omiso y quedarse con lo bueno, esta vez quiso responder de manera contundente.

Por medio de un reel de imágenes donde aparece haciendo ejercicio, la presentadora quien comparte set en el matutino de Caracol Televisión con Carolina Soto, Catalina Gómez, Iván Lalinde, Juan Diego Vanegas y Jhovanoty, escribió: “Muy flaca, muy delgada, mucha masa muscular, mentiras muy poca, muy vieja, pasada de moda, muy cansona, muy intensa, muy obsesiva, Y así… Para mí… MUY, MUY VIVA Y SANA. Feliz Día”.

Varios internautas apoyaron su mensaje y le comentaron la publicación que ya cuenta con más de 9.300 likes. “jamás van a decir lo que eres verdaderamente eres”, escribió su mamá. Paola Jara le dijo: “muy perfecta, muy única, muy disciplinada”. Entre otros mensajes, se lee: “yo estaría FELIZ con ese cuerpón , así estás REGIA. Nuestros cuerpos no son escenarios de críticas por favor dejemos de criticar tanto”, “ya quisiera yo estar así de sana, disciplinada, de flaca y todo lo demás que dices”, “excelente reflexión. La gente sufre porque sí y porque no. Eres hermosa y has logrado muchos éxitos. Siempre para adelante”.

¿Por qué critican a Carolina Cruz?

Hace unos meses fue tendencia por un vestuario que llevó a Día a Día, con el que dejó en evidencia su tonificado y marcado abdomen, pues tenía un pequeño top brillante. Varios internautas le comentaron que ya “estaba muy vieja” para usar ropa de ese tipo. “Muy vieja para esa ropa”, “no sabe vestirse”, “muy mostrona para mi gusto”, “ya no es una niña”.