Ana Karina Soto fue comparada con Carolina Soto y respondió furiosa: “me duele”

Ana Karina Soto y Carolina Soto además de haber sido compañeras de trabajo durante varios años, también son grandes amigas. Juntas han compartido momentos muy especiales y a través de sus redes sociales demuestran que aunque no se ven todos los días, su amistad sigue intacta.

La presentadora de Buen Día Colombia, del canal RCN suele utilizar su cuenta de Instagram donde tiene 1,8 millones de seguidores para interactuar con sus fanáticos y contarles varios detalles de su vida personal y profesional.

¿Qué pasó con Ana Karina Soto y Carolina Soto?

A través de las redes, Ana Karina contó que ha recibido muchos comentarios negativos de algunos usuarios porque hace unos días expresó el deseo, junto con su esposo Alejandro Aguilar, de tener una casa de campo para descansar. “Hice unas publicaciones el fin de semana porque Alejandro y yo ya llevamos 13 años juntos, Dante ya tiene seis, y desde hace mucho venimos soñando con una casita de campo, con un lugar donde podamos descansar, invitar a mi papá, a mi familia. Y, al parecer, ya se nos van a dar las cosas. Entonces, recibimos muchos mensajes lindos, de apoyo, de felicidad, positivos y buena onda. Pero, así como hemos encontrado gente especial y amorosa, uno encuentra unos personajes que no logro entender”, comenzó diciendo.

De acuerdo con lo que dijo, algunos seguidores la compararon con Carolina Soto. De hecho, también lo hicieron con su esposo y el de su amiga, hecho que molestó de sobremanera a la presentadora: “la verdad, sí me afecta un poco porque son unos comentarios cargados de veneno. Sí, me duele. Por allá uno diciendo que el esposo de Carolina Soto sí trabaja. Alejandro también trabaja. Ayer me sorprendió mucho que Alejo le respondió a una persona que dijo algo así: ‘Te vas a copiar de Carolina Soto’. De verdad, no entiendo qué puede tener una persona de esas en la mente y en su corazón para hacer un comentario de eso”.

Finalmente aclaró que en ningún momento ha tenido la intención de “copiarse” de su amiga, sino que se trata de un proyecto que quiere con su esposo para seguir creciendo como familia. “Así como ustedes tienen metas, ilusiones, nosotros también. Y dentro de eso está tener nuestra casita. Ojalá fuera una finca como la que tiene ‘Caro’ Soto, que la amo y la adoro con todo mi corazón y que también se la ha ganado a pulso”. Ana Karina reconoció que ese tipo de comentarios sí la afectan.