Actriz de ‘Romina Poderosa’ casi muere en explosión: “Me colgaban las ampollas”

Xiomara Galeano es el nombre de la actriz que interpretó a Nidia en Romina Poderosa, telenovela del canal Caracol que llegó a su final hace apenas unos días.

Aunque por estos días celebra la culminación de este gran proyecto, la artista aprovechó la atención mediática de la cual goza en el momento para revelar algunos datos de su vida privada.

Por ejemplo, en charla con La Red, la actriz de Romina Poderosa recordó el accidente que sufrió en su apartamento y por el cual estuvo al borde de la muerte.

¿Cómo ocurrió el accidente por el que casi muere la actriz de ‘Romina Poderosa’?

De acuerdo con lo expuesto por Xiomara Galeano, luego de la pandemia por el covid-19 se reunió con algunos amigos para celebrar el cumpleaños de una amiga suya.

“Por ese tiempo estaban muy de moda esas chimeneas de bioetanol, de las que, cuando se consume el alcohol, uno vuelve y le echa para prenderla; en una de esas la recargué y, cuando le puse el encendedor, explotó como si se tratara de una bomba (...) Se estalló la sala de mi casa... de piso a techo todo se incendió”, aseveró.

Minutos después fueron momentos de confusión para la actriz de Romina Poderosa, quien tiene vagos recuerdos de cómo salió gateando de su casa y de cuando alguien, con una cobija, apagó el fuego que la consumía en ese momento.

Según los médicos que atendieron su caso, las probabilidades que tenía la actriz de Romina Poderosa para vivir eran apenas del 50 % Fotografía por: Instagram Xiomara Galeano

Luego de eso, Xiomara Galeano despertó en una clínica, donde le dijeron que estaba entre la vida y la muerta por las quemaduras de tercer grado que sufrió en el 60 % de su cuerpo: “Yo sabía que estaba mal porque escuchaba llorar a mi esposo, pero no era un llanto normal... era como de muerte, no sé cómo explicarlo”.

“Cuando uno sufre este tipo de accidentes, los primeros órganos que suelen sufrir afectaciones son los riñones porque se explotan (...) Además, tenía ampollas de pies a cabeza y eran un tamaño enorme; me colgaban las ampollas del cuerpo y cada que me veía me desmayaba”, añadió.

Finalmente, a la actriz de Romina Poderosa se le practicaron cuatro cirugías y duró un mes hospitalizada bajo revisión, así como otros seis meses en reposo domiciliario.

Las consecuencias psicológicas del accidente de Xiomara Galeano

La actriz logró recuperarse de este accidente, del que todavía se estremece al hablar, pero esto le dejó varias consecuencias psicológicas que se hicieron más evidentes cuando regresó a trabajar frente a las cámaras.

Precisamente fue en una escena de Romina Poderosa, donde el fuego y una explosión eran protagonistas, que Xiomara se dio cuenta de su impedimento para interpretar su personaje bajo esas circunstancias. La producción, consciente de lo ocurrido, utilizó una doble de riesgo.