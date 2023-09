Aleja, del ‘Desafío The Box’, recibió fuertes críticas por “imitar” a ‘Guajira’

La más reciente edición del Desafío The Box concluyó a finales de julio pasado, pero todavía hay concursantes, como Aleja Martínez y Kelly Ríos ‘Guajira’, que continúan siendo tema de conversación entre los televidentes.

En días recientes, por ejemplo, el nombre de ambas se convirtió en una de las tendencias más comentadas de X, red social conocida anteriormente como Twitter, gracias a un video que la ganadora del reality del canal Caracol colgó en redes sociales.

En dicha publicación, Aleja Martínez aparece bailando una canción de afrobeat, aunque en ningún momento nombra a ‘Guajira’. Sin embargo, la polémica se generó por quienes la señalaron de “copiar” e “imitar” a su excompañera que, días antes, también subió a redes una grabación con el mismo tema de fondo.

Aleja enfrentó a 'Guajira' en la final del Desafío The Box y salió victoriosa, pero el resultado no dejó contentos a muchos televidentes Fotografía por: Cortesía Caracol Televisión

Seguidores de la modelo y deportista bogotana salieron en su defensa y rechazaron los ataques que recibió con comentarios como: “No sé por qué dicen que copió, si son canciones que todos usan ahorita en las historias”, “ahora nadie puede repetir canciones en las publicaciones” y “la gente critica por todo”.

Cabe mencionar que la ‘rivalidad’ entre Aleja y ‘Guajira’ en el Desafío The Box surgió gracias a que estuvieron en equipos diferentes, y esto las llevó a enfrentarse en varias ocasiones, incluida la final del concurso. El constante roce entre ambas también generó una división entre los televidentes, quienes tomaron partido por su favorita y ahora las siguen en redes sociales.

Las cosas que seguramente no sabías de ‘Guajira’, finalista del ‘Desafío The Box’

Días después de finalizar el programa, Kelly Ríos contó que es abogada de profesión y tiene un estudio técnico en criminalística. Aunque disfruta mucho de hacer CrossFit, aseguró que también goza de hacer actividades como ciclismo de montaña. Además, practica apnea y suele participar en medias maratones.

Aparte de esas actividades deportivas, le gusta el baile, de hecho, disfruta de géneros musicales como la champeta. A su vez, es de sus preferencias danzar al ritmo de música africana.

Convertirse en una de las participantes del Desafío The Box no fue sencillo, de hecho, comentó que tuvo que hacer audiciones en seis ocasiones. Su esfuerzo, sin embargo, valió la pena, pues, aunque no ganó, llegó a la final y logró el segundo lugar.

Por último, Kelly Ríos manifestó en sus redes sociales, que La Guajira es su lugar favorito en Colombia para descansar, específicamente, Dibulla, el municipio donde creció.