Alejandra Giraldo reapareció en exótico país tras ausentarse de Noticias Caracol

Ha pasado poco más de una semana desde que Alejandra Giraldo, periodista de Noticias Caracol, inició su periodo de vacaciones. Y así como lo anunció en compañía de Andrés Montoya, su compañero en las emisiones de la mañana, se ausentaría del informativo para emprender un viaje a un exótico lugar.

Se trata de Italia, país al que llegó en compañía de Alejandro Serrano, un empresario con el que lleva casada más de 10 años y quien la ha apoyado en los momentos más difíciles de su vida.

La primera parada de Alejandra Giraldo y su esposo fue la capital, donde disfrutaron de un recorrido por los más icónicos lugares de la ciudad, como el Panteón de Roma, el Foro Romano, la Fontana di Trevi, el Coliseo de Roma, entre otros.

En la Basílica de San Giovanni, la periodista de Noticias Caracol aprovechó para disfrutar de un tradicional gelato, así como de un plato de espagueti al mejor estilo italiano.

Alejandra Giraldo y su amado pasaron de Roma a Florencia, donde visitaron unas plazas de mercado que, por su antigüedad y significado cultural, representan uno de los destinos obligatorios para quienes llegan a esa ciudad. Además, se tomaron varias fotos en la Plaza de la Señoría (Piazza della signoria), donde también hubo espacio para una copa de vino.

Todavía no se sabe cuándo regresa la antioqueña de su viaje a Italia y tampoco se ha confirmado qué día estará de vuelta en las pantallas de Caracol Televisión. Lo único que ha dejado en claro la presentadora es que está muy feliz con su esposo, disfrutando de los paisajes europeos y de la gastronomía local.

¿Por qué Alejandra Giraldo se había alejado hace poco de Noticias Caracol?

En febrero pasado, la comunicadora paisa se vio obligada a ausentarse de Noticias Caracol por temas de salud, pues tuvo que ser intervenida quirúrgicamente para retirarle sus prótesis.

Días después brindó una entrevista al programa La Red, con el que habló del padecimiento que le fue diagnosticado hace tres años: una enfermedad autoinmune denominada el Síndrome de Sjögren.

“Es un síndrome de resequedad generalizada, en la piel, la boca, los ojos, los oídos; se me cae el pelo y la saliva se pone extremadamente espesa. Hay momentos en que no puedo comer, es como si se cerrara la tráquea... se pone espesa. Un día amanecí con la cara hinchada. Los síntomas eran tan hartos porque la calidad de vida afecta mucho”, comentó Alejandra Giraldo en aquella ocasión.

Para disminuir un poco todo lo que sentía, el especialista le recomendó a Alejandra Giraldo extraer sus prótesis mamarias, aunque eso no daba una plena garantía. No obstante, el 12 de febrero la mujer de 39 años acudió al quirófano para someterse al procedimiento: “Mi cuerpo no reconoce mis glándulas que producen secreción, entonces ataca la glándula lagrimal, ataca mi glándula tiroidea. Yo tengo hipertiroidismo de origen autoinmune, mi cuerpo no se reconoce como un todo, sino que se ataca a sí mismo y todas esas secreciones que dejo de producir pues me generan unos malestares impresionantes”.