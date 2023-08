Guajira, exparticipante de El Desafío, dijo cinco cosas que pocos saben de ella Fotografía por: Redes sociales de guajira

Kelly Ríos, reconocida popularmente por su apodo de Guajira tras su participación en el programa de pruebas físicas del canal Caracol, El Desafío: The Box, compartió un especial momento con sus seguidores y reveló varios aspectos de su vida que no muchos conocen. Hizo una lista de cinco datos curiosos.

Inicialmente, contó que es abogada de profesión, y que tiene un estudio técnico en criminalística. Aunque disfruta mucho de hacer CrossFit, aseguró que también goza de hacer actividades como ciclismo de montaña. Practica, además, apnea, y suele participar en medias maratones, pues le atrae mucho correr.

Aparte de esas actividades deportivas, le gusta el baile, de hecho, disfruta de géneros musicales como la champeta. A su vez, es de sus preferencias danzar al ritmo de música africana.

Convertirse en una de las participantes de El Desafío no fue sencillo, de hecho, comentó que tuvo que hacer audiciones en seis ocasiones. Su esfuerzo, sin embargo, valió la pena, pues, aunque no ganó, llegó a la final y logró el segundo lugar.

Kelly Ríos manifestó en sus redes sociales, que La Guajira es su lugar favorito en Colombia para descansar, específicamente, Dibulla, el municipio donde creció. Mencionó que ama estar en el mar.

Guajira disputó la final de El Desafío con Alejandra Martínez. La joven estuvo en medio de varias conversaciones en redes sociales, luego de asegurar que Aleja, como le decían a Martínez en la competencia, había ganado el concurso porque había tenido ‘más suerte’.

“Me sentía muy tranquila porque todo este tiempo me había preparado para esto, estaba muy emocionada por saber que llevaba muchísima ventaja, pero nunca me confié realmente (...) en el tema de definición hay mucha suerte, porque con toda la ventaja que yo llevaba se supone que yo debía ser la campeona, pero no demerito a mi compañera, lo hizo mucho mejor que yo, se le dio, tuvo más suerte que yo, es válido, y no tengo otra explicación que no sea suerte”, dijo en entrevista con el Canal Caracol.

“Me sentí un poquito frustrada porque siempre visualicé mi nombre en esa copa y era una realidad que no iba a suceder (...) estar aquí para mí ha sido hallarme, mejorar otros aspectos de mi vida, en teoría ha sido crecimiento personal y estoy muy agradecida por esta oportunidad”, añadió.

Aunque Guajira no se quedó con la copa ni con los 400 millones de pesos que otorgó el programa a los ganadores, se llevó a casa 48. Además de Alejandra, el ganador masculino de la competencia fue Alejandro Calderón Giraldo, más conocido como Senséi, quien estuvo en la final con Yan Pizo.