Caracol Televisión estrenó a finales de mayo Romina Poderosa, telenovela que relata la historia de una joven apasionada por el ciclismo de montaña, cuya vida cambia al enterarse que tiene una hermana gemela, de quien toma su identidad tras ser asesinada.

Juanita Molina es la protagonista de esta producción que, tal y como lo comentó en entrevista con la Revista Vea, representó un gran reto para su vida profesional, teniendo en cuenta que es su primer protagónico.

“Fueron meses de mucho trabajo, con el cual le demostré a mi equipo que yo tenía todo para lidiar con la responsabilidad de ser la protagonista, porque fue allí cuando entendí la diferencia entre ser protagonista y ser actriz de reparto. Ser la protagonista es estar de principio a fin, de lunes a sábado, desde primera hora hasta que ya anochece. Fue muy guerreado”, explicó la estelar de Romina Poderosa.

Juanita Molina y los retos de su primer protagónico en ‘Romina Poderosa’ Fotografía por: Caracol Televisión

Aunque el público suele desconocer los retos que un personaje representa para el actor, Juanita Molina mencionó en su charla con Vea por qué, incluso, este trabajo puede llegar a cambiar la vida de una persona.

“Después de Romina me siento otra persona. Este personaje me enseñó a poner muchos límites y a comprender que mi bienestar es lo más importante, que yo soy la única que realmente se va a preocupar por mí (...) Son muchos meses de rodaje y esto no se trata de solo actuar bien, sino también de tener aguante mental, físico y hasta espiritual; se debe entender que uno no va a tener vida por esos 8 meses y que el ritmo de tu vida profesional influirá en tu vida persona”, agregó.

Juanita Molina mencionó que otro de los retos cumplidos por ella y el resto del elenco, fue el de recrear escenas creíbles de las situaciones poco comunes que allí ocurren.

“No son situaciones cotidianas, son situaciones que a nadie le pasan por la cabeza, entonces uno se queda pensando en cómo actuar eso. Ese fue uno de los grandes aciertos que tuvimos todos los actores: darle veracidad a situaciones que en el papel pueden leerse inverosímiles, le dimos verdad a escenas que, mal actuadas, no se las creería nadie”, expresó la antioqueña de 26 años para la Revista Vea.

¿Por qué no perderse ‘Romina Poderosa’?

“Todavía están a tiempo de conectarse con esta telenovela que, además, trata un tema muy actual, que es el de los gota a gota. Es un producto genial y los invito a ver un trabajo del que me siento muy orgullosa. Esta historia tiene una protagonista muy especial, que no es la típica chica noble y correcta sino que, como todos, tiene sus defectos y errores”, concluyó Juanita Molina.