Miss Buenaventura se desahogó y recordó cuando intentó quitarse la vida

Lina María Hurtado es una comunicadora social, modelo y presentadora que se dio a conocer ante al país como Miss Buenaventura 2023 y sorprendió a muchos con su desfile en traje de gala y vestido de baño, así como con sus respuestas en la ronda de preguntas

La candidata, de 24 años, llegó al top 3 del certamen junto a María Camila Avella Montañez, representante de Casanare, y Valeria Castro Valencia, de Norte de Santander.

A pesar de que Miss Buenaventura no logró el título que tanto deseaba y quedó como segunda finalista, su participación en Miss Universe Colombia 2023 generó gran expectativa y apoyo en redes sociales, por medio de las cuales muchos usuarios le expresaron su admiración por su belleza y carisma.

Lina María Hurtado, Miss Buenaventura 2023, podría presentarse en una nueva edición, si así lo desea Fotografía por: Instagram Lina María Hurtado

La cara de Miss Buenaventura que pocos conocían

Detrás de la belleza y el glamour que el público vio de Lina María Hurtado, hay una historia de superación de racismo, matoneo y duras pruebas de vida.

Días después de su participación en Miss Universe Colombia 2023, la joven modelo manifestó en entrevista con Semana que vivió una compleja etapa escolar por cuenta del bullying que le hacían sus compañeros, quienes se burlaban de su color de piel.

Aunque se fue con sus padres a vivir a Cali, las burlas en su nuevo colegio no cesaron; al punto que llegaba en las tardes a su casa y se aplicaba cloro en la piel para intentar blanquearla: “Lo hacía a escondidas de mis padres. Y lo usaba porque se supone que es un blanqueador y lo blanco era lo bueno. Siendo niña y en medio de lo ilógico que podía ser me lo aplicaba y me frotaba. Y me hice mucho daño en la piel”.

Los intentos de Miss Buenaventura por acabar con su vida

Años más tarde, cuando estaba en la universidad, Lina María Hurtado perdió a su abuelo, una de las personas más especiales en su vida. Esto le generó una fuerte depresión que, incluso, la llevó a atentar en contra de su propia vida.

“Él era mi razón de ser. Era con quien yo hablaba todos los lunes para iniciar la semana con su bendición (...) Unas veces intenté con medicamentos; me los tomaba y me acostaba, pero al despertar me daba cuenta que no funcionaba”, agregó.

Esa no fue la única vez en que Miss Buenaventura 2023 intentó acabar con su vida, pues en otra ocasión pensó en quitarse la vida saltar al vacío: “Me paré en el balcón del apartamento y tomé el impulso para saltar, pero mi exnovio, la persona con la que vivía en ese momento, llegó y me cogió en el aire, prácticamente”.

Teniendo en cuenta que los episodios suicidas eran cada vez más recurrentes, los seres queridos de Lina María Hurtado buscaron ayuda profesional y, por fortuna, la bonaverense logró superar la depresión. Además, su ingreso al modelaje le ayudó mucho a incrementar su amor propio.