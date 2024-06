Carlos Calero respondió a quienes le piden que se jubile: “soy un soñador”

Carlos Calero se ha destacado en el mundo de la televisión en Colombia por los múltiples programas que ha presentado durante más de dos décadas. A lo largo de su carrera profesional ha hecho parte de noticieros, programas de variedades, concursos, entre otros, que le han permitido ganarse el cariño de miles de fanáticos.

Actualmente, hace parte de Día a Día, el programa matutino de Caracol Televisión junto a Carolina Cruz, Catalina Gómez, Carolina Soto, Iván Lalinde y Juan Diego Vanegas. En los últimos años, cuando comienza una nueva temporada de Yo me llamo, Carlos se ausenta de Día a Día para las grabaciones del concurso de canto. Debido a eso, ha recibido muchas críticas de algunos internautas, quienes le han pedido que se retire de la televisión.

¿Carlos Calero se retirará de la televisión?

En entrevista con Vea, el presentador respondió contundentemente y dejó claro que, por ahora, no tiene pensado salir de la televisión pues, según él, todavía tiene muchos proyectos y sueños que cumplir.

“A veces uno tiene que aterrizar a la gente porque es que creo que, yo no lo llamo desventaja, pero es que cuando tú tienes la posibilidad de mostrar todos los días tu trabajo a toda la gente, ya se sienten con el derecho de opinar, pero yo lo que le contesté a un usuario, que no sé qué hace ni en qué trabaja ni nada, pero creo que todavía no es momento y cuando llegue el momento le voy a decir ‘hey, ya me voy a retirar’, pero creo que todavía no, todavía quedan muchos sueños y yo soy una persona de ponerme metas, sueños, y de tratar de cumplirlos, hay unos que todavía están en espera y otros que apenas están naciendo, pero creo que la vida se trata de eso, todos los días hay que tener sueños hasta el último día de tu vida y si no los tienes, pues ahí sí nada que hacer, yo todavía soy un soñador”, dijo.

Por otro lado, aseguró que, aunque en algún momento le afectó ese tipo de críticas, hoy en día no le presta atención a los usuarios que lo atacan en su cuenta de Instagram.

“Al principio me afectaban esas críticas, cuando me estaba estrenando en redes sociales, que la gente escribía. Estar expuesto tiene un contra y es eso, que la gente a veces no lo conocen a uno y tienden a opinar cosas que no son... Lo bonito es que mucha gente recuerda cada uno de los programas en los que estuve y que he hecho con mucho cariño, lo importante es que hemos sacado muchas sonrisas a la gente, eso es lo que disfrutan”, afirmó.

Carlos Calero y su secreto de “la eterna juventud”

En redes sociales, los seguidores de Calero han destacado que, con el paso de los años, el presentador ha sabido conservarse, pues, para muchos, físicamente no ha cambiado mucho. De hecho, algunos consideran, a manera de broma, que “tiene la pócima de la eterna juventud”.

Sobre eso, el presentó aseguró para este medio: “yo creo que el secreto es tener una bendición tan grande que es mi familia que me da alegría todos los días, mi esposa me consiente mucho, me cuida, está pendiente de la cremita y de todo lo referente a la apariencia, pero creo que es el corazón de cada persona y estar al lado de ellos todos los días de mi vida ha sido una bendición y creo que eso me mantiene así, tranquilo, en paz y disfrutar cada trabajo que hago”.