Carlos Calero se molestó con Carolina Soto de ‘Día a Día’: “usted es maldadosa”

Además de ser compañeros de set, los presentadores de Día a Día son muy buenos amigos. A través de sus redes sociales dejan en evidencia la buena relación que tienen, pues además del espacio laboral, también comparten momentos familiares.

Te puede interesar: Jimmy Vásquez reveló cuánto le pagaron por estar en ‘Padres e hijos’, ¿sueldazo?

Presentadores de ‘Día a Día' Fotografía por: Instagram Día a Día

¿Qué pasó con Carlos Calero y Carolina Soto?

Generalmente, los presentadores suelen divertirse haciéndose bromas entre sí, como la que recientemente le hizo Carolina Soto a su amigo y colega Carlos Calero.

La caleña sacó un chicle que tenía guardado en su bolso y que se encontraba en mal estado y optó por molestar a Calero, regalándoselo de la manera más amable y cordial. “Vamos a darle este chicle a Calerito, un chicle que se destapó y quedó en mi bolso, vamos a ver qué dice”, dijo.

Una vez el presentador lo recibió, notó que no estaba en las mejores condiciones, así que no dudó en hacerle el reclamo a su amiga. “No ese chicle tiene una cosa ahí, o sea, usted es maldadosa, cómaselo, lléveselo, ustedes le echaron pimienta”, dijo el también cantante de boleros.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Carlos Calero se burló de Carolina Soto

No es la primera vez que los presentadores protagonizan un divertido momento como ese. El año pasado, Carlos se burló de Carolina por un inesperado incidente que ella sufrió en una moto, el cual terminó desatando risas.

Todo ocurrió cuando la presentadora se dirigía hacia el Aeropuerto Internacional El Dorado luego de salir de su trabajo en Caracol Televisión. Debido al tráfico de Bogotá, Soto pidió un servicio de moto para poder llegar a tiempo.

Vea también: Nataly Umaña histérica con Melfi: “quedé como estúpida. A mí no me termina nadie”

Aunque logró llegar a tiempo, Carolina no se fijó que no había puesto los pies en el lugar correcto de la moto, sino que los apoyó en el exosto y, por ende, la suela de uno de sus zapatos se derritió. “Yo empecé a sentir como un calorcito en el pie y como que me estaba ardiendo y yo ‘brutas, ¿será que tengo mal ubicado el pie?’, pero cuando ya lo pensé faltaban dos minutos para llegar al aeropuerto, o sea, todo el camino me vine así con el pie ahí y no me alcancé a quemar porque me revisé el pie. Me tocó llegar así porque qué más”, contó.

Por supuesto, Calero no pudo evitar la risa, así como varios de los internautas. “Definitivamente no eres tan experta en motos como dices”, “menos mal te diste cuenta a tiempo, de lo contrario el quemonazo pudo haber sido bravo” y “diseñaste un teni-tacón de camino al aeropuerto”.