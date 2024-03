Video: Iván Lalinde se hizo procedimiento en el rostro a los 50 años. Así quedó

Iván Lalinde es presentador de Día a Día, el programa matutino de Caracol Televisión. El antioqueño comparte set con Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, Carlos Calero y Juan Diego Vanegas, con quienes alegra las mañanas de miles de televidentes.

Presentadores de 'Día a Día'. Fotografía por: Instagram

¿Qué se hizo Iván Lalinde?

El pasado domingo, Iván Lalinde celebró su cumpleaños número 50. El periodista nació en Medellín el 3 de marzo de 1974, y se ha catalogado como uno de los presentadores más queridos de la farándula nacional.

Para festejar sus “bodas de oro”, el antioqueño se realizó un procedimiento estético para conservarse siempre joven. Según lo que dijo, “quedó como de 25″.

“Por estos días. En mis bodas de ORO con el planeta. ORO. 50 años son 50 años... Qué buen tratamiento, es, como dice Sandrita, puro consentimiento para la piel, el órgano más grande de todo nuestro cuerpo”, escribió en un post que está acompañado de un video donde muestra el paso a paso del procedimiento estético que consistió en una exfoliación exhaustiva con láminas de oro y células madre para que su rostro tenga una mejor apariencia.

“Placenta de ovejo, células madre que ayudan a hidratar a profundidad. El oro es antienvejecimiento y combate radicales libres, que son los que aceleran el proceso de envejecimiento en la piel”, se menciona en el video que publicó Lalinde y que ya cuenta con más de 1.500 likes. “Queda uno como de 25″, resaltó el presentador.

Sus seguidores no dudaron en elogiarlo por el resultado y, por supuesto, por su cumpleaños: “de 25 tampoco, pero de 35 sí”, “uy, qué cambio”, “Ivan que Dios lo siga bendiciendo por muchos años con salud y éxitos”, “quedaste mucho más lindo, bello, bizcocho, papacito, churro”, “que Dios te bendiga siempre”, “te luce”, “te ves más joven”, comentaron algunos usuarios.

¿Quién es la pareja de Iván Lalinde?

La vida del presentador de Día a Día ha generado mucho interés en sus seguidores. Una de las preguntas más frecuentes que suelen hacerle es sobre su área sentimental, pues en sus redes sociales nunca publica nada al respecto.

En una oportunidad, el paisa comentó en una entrevista con Tropicana: “Todo él que me conoce siempre ha sabido quién es Iván Darío Lalinde Gallego, yo nunca lo he negado, pero uno tiene que manejar vida pública y vida privada en una línea de tiempo muy delgadita que uno tiene que cuidar para poder seguir teniendo ese tesorito que se llama familia”, aseguró.

De igual manera, confirmó que sí tiene pareja, pero prefiere ser reservado con ese tema. “Yo estoy con alguien hace muchos años. Yo tengo mi familia muy conformada y soy muy feliz así, y la manejo de una manera bien. Las señoras conmigo son fantásticas, me hablan, me dicen, me preguntan y yo manejo también mi espacio”.