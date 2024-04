Presentador de ‘Día a Día’ anunció nuevo proyecto: “va a estar muy bueno”

Día a Día es el programa matutino de Caracol Televisión que alegra todas las mañanas de miles de televidentes gracias a las ocurrencias de Carlos Calero, Iván Lalinde, Carolina Soto, Carolina Cruz, Catalina Gómez y el chef Juan Diego Vanegas.

Carolina Cruz, Iván Lalinde, Catalina Gómez y Carolina Soto: presentadores de 'Día a Día' de Caracol Televisión. Fotografía por: Web

Los seguidores de los seis presentadores están al pendiente de lo que ocurre con sus vidas, no solo dentro del set, sino también, fuera de él, especialmente con todo lo relacionado con sus vidas privadas.

¿Cuál es el nuevo proyecto de Juan Diego Vanegas?

El chef Juan Diego Vanegas no solo cautiva a los televidentes con sus exquisitas recetas, también lo hace con su atractivo físico, que es constantemente elogiado por sus fanáticas.

Recientemente, el cocinero reveló a través de su cuenta de Instagram donde tiene 766 mil seguidores, que, gracias a su faceta como generador de contenido y empresario de hamburguesas, logró una colaboración especial para emprender una nueva aventura que mezcla su pasión por la comida y el deporte.

“Les tengo una noticia y es que, si a ustedes les gusta jugar tenis y están en cuarta categoría, vamos a hacer el primer Juan Burguer Master 1000, que es un torneo de tenis aficionados, muy chévere, lo vamos a hacer este fin de semana. Pasemos un buen rato en este torneo que va a estar muy bueno”, dijo el experto en gastronomía.

Jhovanoty se despidió de ‘Día a Día’

Además de Juan Diego Vanegas, Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, Carlos Calero e Iván Lalinde, el humorista Jhovanoty también hacía parte del equipo de presentadores del matutino de Caracol Televisión.

Sin embargo, el pasado 8 de abril, el humorista y locutor, quien divirtió las mañanas de los colombianos, se despidió de sus compañeros y los televidentes pues inició un nuevo proyecto profesional.

“Somos buenos amigos. Yo sé que me quieren y me van a extrañar. Todos se portaron tan bien conmigo (...) Todo trascendió, es más, tenemos grupo de Whatsapp en el que Juan Diego es un enfermo enviando stickers de todos nosotros. Conversamos mucho, sobre cosas del Desafío, de los programas ¡Se hizo una gran amistad con todos!”, dijo el humorista. Por su parte, Catalina Gómez le dijo: “Jhova, te vamos a extrañar mucho, muchos éxitos en tu nueva casa. Igualmente estamos a un piso de diferencia, no estamos tan lejos, cuando quieras bajas y nos visitas”.