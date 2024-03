¿Carlos Calero se va de ‘Día a Día? El presentador debutará como bolerista

Por más de 20 años, Carlos Calero ha sido considerado uno de los presentadores más queridos del país. A lo largo de su carrera ha pasado por noticieros, programas de variedades y concursos, ganándose el cariño y admiración de miles de televidentes.

Carlos Calero. Fotografía por: Leonardo Sánchez

Aunque ha triunfado como presentador, Calero también ha demostrado su talento para el canto. En sus redes sociales publica videos interpretando varios de sus temas preferidos.

Carlos Calero inicia nuevo proyecto

Actualmente, el presentador hace parte del equipo de Día a Día, junto a Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez y Juan Diego Vanegas. Sin embargo, en sus redes sociales contó que emprenderá un nuevo proyecto que lo tiene muy emocionado.

“Es ahora... Así es, es ahora y por eso me animo a compartir esta felicidad con todos ustedes. Después de pensarlo una y otra vez, de ensayar en la vida, por primera vez me atrevo a pararme en el teatro con el respeto y profesionalismo que lo amerita, solamente con la intención de rendir un homenaje a la música más bella del mundo, los boleros”, escribió en una publicación que ya cuenta con más de 500 likes.

También, señaló que lo hará con la intención de rendir un homenaje a esas personas que aún mantienen un amor intacto: “‘Un Bolero Con Calero y Algo Más’ es un momento íntimo para recordar a los grandes de la música y celebrar juntos el 17 de Mayo nuestro mes de la madre”.

El presentador fue elogiado por sus seguidores por ese gran reto en su vida y carrera: “Nooo qué belleza, qué buena idea”, “espectacular”, “que la gente conozca tu vozarrón”, “te admiro, te respeto y te quiero, será un hit, no tengo duda”, “tu talento, tu voz, tu carisma, tu energía, tu dominio del escenario”, “ya es hora de interpretar y disfrutar de tu encantadora presencia y tu voz”.

Su hija Sofía no dudó en exaltar el talento de su papá: “hoy, después de mucho esfuerzo y cariño, sale al mundo este proyecto de mi papá que estoy segura van a disfrutar tanto como nosotros. Verlo cumplir sus sueños me hace tan feliz como si fueran los míos”, afirmó.

¿Carlos Calero dejará la televisión?

Una vez el presentador anunció su nuevo proyecto, algunos internautas se han estado preguntando si se alejará de la televisión para dedicarse a la música. No obstante, él mismo desmintió eso, afirmando que será algo que hará alterno a su trabajo en Día a Día, el programa matutino de Caracol Televisión. “No me alejo, no me retiro. Es solo que me voy a presentar por primera vez en mi vida en teatro”, dijo para El Tiempo.