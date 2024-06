Carla Giraldo hizo polémico comentario sobre la salida de Martha Bolaños en LCDLF

El pasado domingo, se llevó a cabo una nueva gala de eliminación en La casa de los famosos. Melfi, Karen Sevillano, Alfredo Redes y Martha Isabel Bolaños se enfrentaron por un puesto una semana más dentro de la competencia.

Te puede interesar: “Martha, qué pena”: Karen, arrepentida, confirma actitud de Pantera: “posesivo”

La casa de los famosos. Fotografía por: la casa de los famosos

Como en los últimos días cambiaron las reglas de juego, en esta oportunidad el público votaba no por la persona que quería salvar, sino por la que deseaba que saliera del reality de convivencia de ViX y RCN.

Martha Isabel Bolaños rompió el silencio sobre su salida de ‘La casa de los famosos’

Algunos integrantes del equipo ‘Papillente’ como La Segura y Culotauro celebraron la eliminación de Martha Isabel Bolaños de La casa de los famosos, lo que para muchos fue un poco ofensivo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Después de unas horas de silencio, la actriz de Betty, la fea, usó sus redes sociales para referirse a su salida y al apoyo que ha recibido de sus fanáticos. “Solamente quiero darles las gracias, porque me estoy enterando del furor, de la magnitud de esto, uno allá encerrado no tiene ni idea ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De corazón, gracias! A la fanaticada galáctica, a los clubs de fans que se abrieron, al team Martha, gracias mi gente hermosa, por apoyarme, por quererme, por comprenderme, por aceptarme, por votar. No nos alcanzó, pero bueno, ya saben y lo he dicho un millón de veces: la voluntad de Dios es perfecta. De aquí en adelante vamos con la cabeza en alto, con dignidad, vamos a seguir haciendo las cosas bien, por acá me están contando muchos chismes, lo importante es todo con el corazón, los quiero”, dijo en su cuenta de Instagram donde tiene casi 1 millón de seguidores.

¿Qué dijo Carla Giraldo sobre Martha Isabel Bolaños?

Como es costumbre, cada vez que sale un participante de La casa de los famosos, deben acercarse al set donde está Carla Giraldo con quien cruza algunas palabras para, posteriormente, ir al After Show con Lina Tejeiro y Roberto Velásquez.

Mientras la reciente eliminada hablaba con Carla, la presentadora le hizo un comentario que, para muchos televidentes y usuarios en redes, fue un poco desafortunado, pues, aparentemente, celebró la salida de la actriz. “Es un placer tenerte afuera”, dijo.

Si bien ese comentario de la presentadora puede interpretarse de diversas maneras, ha generado controversia en las redes sociales. Algunos usuarios lo han calificado como una celebración de la eliminación de Martha Isabel Bolaños de La casa de los famosos, mientras que otros lo defienden como un simple saludo de bienvenida al mundo exterior.

Vea también: Fuerte pelea en LCDLF: Martha Isabel Bolaños y Alfredo se fueron a los gritos

Sin una aclaración oficial por parte de Carla Giraldo, sobre la verdadera intención con la que dijo eso, la interpretación del comentario queda abierta al debate y a la especulación de la audiencia. “Se nota que se puso feliz por la salida de Martha”, “¿preferencias?”, “que no se note que es team Papillente”, “no fue malintencionado, solo fue una bienvenida”.