“Martha, qué pena”: Karen, arrepentida, confirma actitud de Pantera: “posesivo”

El pasado domingo, con la eliminación de Martha Isabel Bolaños, se definió el Top 6 en La casa de los famosos. Pantera, Alfredo, Melfi, Julián Trujillo, Sebastián González y Karen Sevillano, fueron elegidos por el público para estar más cerca de la final.

La casa de los famosos. Fotografía por: cortesía

La salida de la actriz de Betty, la fea, ha dejado múltiples comentarios en redes sociales, pues, aunque muchos se alegraron, otros lo lamentaron, afirmando que Martha merecía llegar a la final con sus compañeros galácticos.

¿Qué pasó con Karen Sevillano y Pantera?

Los seis participantes tuvieron un almuerzo en la terraza de la casa, donde dialogaron sobre diferentes temas que han ocurrido alrededor de este tiempo. Allí, realizaron una nueva dinámica que consiste en responder preguntas de los televidentes.

Una de ellas fue dirigida a Pantera. El usuario le preguntó sobre el beso que su novia Claudette le dio a Julián Trujillo en el ‘Congelados’, teniendo en cuenta que, en ese momento, el participante aseguró que no le había gustado.

“Si quieres o te gusta otra persona y se los puedes decir, y yo me alejo, uno no puede… pero de que me dé celos, yo creo que eso es más cultural, un hombre guajiro es posesivo, es como que, es mi mujer”, dijo el modelo.

Enseguida, Karen Sevillano le refutó: “O sea que nosotros le reclamamos a Martha ¿Y era verdad? ¡Qué pena Martha!”. El comentario de la generadora de contenido caleña generó risas en los demás participantes, pero Pantera no dudó en responderle y aclarar que su actitud es únicamente con su novia y no con las demás personas como Martha lo hacía ver: “No, pero yo soy posesivo con mi mujer, o sea, con mi mujer que la siento como si fuera mía”.

Luego, agregó: “Quiero dar a entender que posesivo con mi mujer, nada de eso, de que yo soy celoso por mí y tengo que mejorar eso”.

Ósea que Martha todo el puto Reality metía razón y hasta Karen ya se dio cuenta? 🥱🥱🥱



Posesivo, agresivo, celoso y por cultura eso lo dijo PANTERA!! 🧠👏🏽💋💫#LaCasaDeLosFamososCo #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamosos #LCDLFCOL pic.twitter.com/RA9bvT2Tym — deimong (@tirapulla) June 3, 2024

Críticas a Pantera por su actitud

Después de esa conversación, en redes sociales los internautas no han dudado en comentar al respecto, dándole la razón a Martha Isabel Bolaños por la actitud de Pantera.

“Entonces al final todo el show de La Segura el día del posicionamiento a Martha fue en vano porque Pantera le terminó dando la razón sobre el machismo de su cultura. ADORO LOS FINALES FELICES”, “finalmente entendieron el punto de Martha cuando dijo que Pantera era machista por su cultura, ella jamás se metió con la comunidad guajira, se metió con la personalidad tan horrible que tiene él como persona”, “él siempre ha sido un gamín”, “pobre novia”.