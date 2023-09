Amparo Grisales llamó “confianzudo” a Carlos Calero en ‘Yo me llamo’ ¿Qué pasó?

Un nuevo episodio de Yo me llamo dejó para los televidentes un momento bastante curioso, justo cuando transcurrían los últimos minutos y Carlos Calero, presentador del programa, daba la bienvenida al resto de sus compañeros, entre esas Amparo Grisales.

Posteriormente, el barranquillero recordó que el concurso musical del canal Caracol cuenta con el apoyo de Symphony, una inteligencia artificial (IA) encargada de premiar al mejor participante de cada noche y que basa su decisión en tres importantes aspectos: el desempeño vocal, el parecido entre las voces del imitador y el artista original, y la cantidad de aplausos recibida por el público.

“Vamos a tener a los mejores imitadores en el escenario, y así seleccionar al doble exacto de esta temporada. Ustedes tienen que mandar a tres a noche de eliminación. Mientras tanto va calentando, allá en esa inteligencia artificial... su majestad Symphony. Ella tendrá la difícil tarea esta noche de escoger al mejor, al más afinado y con la mayor técnica vocal. Mi querida Symphony, adelante”, comentó Carlos Calero en su amable recibimiento a la IA de Yo me llamo.

Las palabras del presentador causaron la reacción inmediata de Amparo Grisales, quien no dudó en referirse a lo dicho por su compañero.

“¿Mi querida? ¡No sea tan confianzudo!”, fue el reproche que lanzo ‘La diva de Colombia’, aunque no obtuvo respuesta porque Calero se giró para la mirar la pantalla principal y parece no haber escuchado a la jurado del programa.

Amparo Grisales y su reciente discusión con Pipe Bueno

Todo ocurrió luego de que el émulo de Luis Miguel se presentara con la canción La media vuelta, por la que recibió elogios y algunas críticas. La primera en opinar sobre el imitador de ‘El sol de México’ fue la manizaleña, quien destacó su interpretación, aunque advirtió que “el color de la voz de iba en ocasiones”.

César Escola intervino y resaltó que el concursante tiene gestos muy similares a los del artista original —incluso cuando no está cantando—, pero no debe ser tan repetitivo para no “quitar la ilusión”. ‘La diva de Colombia’ concordó con esta opinión y añadió que, incluso, el personaje podría verse caricaturizado por esos ademanes.

Sin embargo, Pipe Bueno difirió: “¡No! A mí me tiene jodido porque me parece estar viendo al propio Luis Miguel, porque él nos estaría mirando así y no se la dejaría montar de nada ¡Normal!”, comentó el jurado de Yo me llamo, tras lo cual Amparo Grisales respondió.

“Pero le saldría más sensual y natural, y a él le sale un poco parodiado. No estoy diciendo que sea terrible, pero hay que decirle las cosas o sino para qué van a la escuela de ‘Yo me llamo’ (...) ¡Entonces dale el premio de una vez!”, dijo la presentadora de 66 años, a lo que el cantante de música popular agregó: “Yo opino lo contrario porque estamos hablando de una mirada que hizo cuando ni siquiera estaba cantando. Él ya había hecho su show, ¿por qué ponernos a hablar de cómo miraba ahí? ¡Esas bobadas!”, concluyó el cantante.