¿‘Amor sincero’ tendrá segunda parte? Marbelle respondió: “Tengo mucho por contar”

Marbelle es una cantante cuya historia de vida despertó fascinación, entre otras razones, gracias a la novela biográfica que el canal RCN transmitió en su honor. Titulada Amor sincero, como uno de sus más grandes éxitos, esta producción se estrenó en 2010 y todavía, 14 años después, hay televidentes que esperan una segunda parte.

Sobre estas posibilidades habló la propia Maureen Belky Ramírez (nombre de pila de la artista y protagonista), quien resolvió las dudas de una vez por todas a través de una publicación que hizo en su cuenta de Instagram.

Marbelle en 'Amor Sincero', novela biográfica que ella y su hija protagonizaron. Fotografía por: Canal RCN

¿Novela sobre Marbelle tendrá segunda parte?

En medio de una ronda de preguntas que realizó con sus más curiosos seguidores, la también actriz y presentadora contestó la que, según ella, es una de las dudas que recibe con mayor frecuencia.

“Después de tanto tiempo de la novela, hay gente que me pregunta si habrá una segunda parte y es que, después de tantos años, no creo que haya una segunda parte. Siempre las segundas partes me han parecido como ‘meh’...”, confesó Marbelle, dejando en claro que por ahora no ha habido interés de revivir esta producción.

A pesar de lo anterior, la vallecaucana no descartó la posibilidad de animarse a grabar una nueva temporada de Amor sincero, teniendo en cuenta que, tras 14 años de hecha la producción, ha atravesado por otra serie de sucesos que podrían ser atractivos para el público.

“Hay muchísimas cosas que podría contar desde ese momento de mi vida hasta el día de hoy, pero no lo he considerado todavía. Lo que sí consideré y me gustaría mucho es poder hacer un documental con muchas imágenes inéditas (fotos y videos que la gente no conoce, que fue de donde se sacó todo el material para la novela. Hay muchas imágenes de lo que pasó en la vida real durante esa novela”, concluyó.

¿Cuál es el mayor miedo de Marbelle?

En esta misma dinámica de preguntas, la jurado de La Descarga recordó la peritonitis que puso en riesgo su vida y la de Rafaella, su hija, de quien estaba embarazada en ese momento.

“Tuvieron que aplicarme muchas inyecciones por un tema muy delicado de salud, que tuve de ahí en adelante, y quedé temiéndole a una simple aguja o inyección. Le tengo más miedo que a tatuarme la espalda completa. La verdad es que les cogí mucho miedo”, aseveró Marbelle en sus historias.

“Es muy raro porque amo los tatuajes, soporto las agujas de los tatuajes, entonces es un dolor que soporto y me va bien. Pero lo que producen las agujas en mí es otra cosa porque mi experiencia en las clínicas y todo esto ha sido muy fuerte”, agregó.