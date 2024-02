Video: Hija de Marbelle protagonizó pelea en público con su novio. Terminó llorando

Rafaella Chávez es una actriz y cantante que se dio a conocer en Amor Sincero, novela que relata la vida de Marbelle, su propia madre. Además, ha participado en otras producciones, como El Paseo 6, película de Dago García.

Sin embargo, lejos de su trabajo como artista, la joven se volvió tema de conversación en horas recientes gracias al video que protagonizó con Camilo Cuervo, su novio, en el cual se les ve discutiendo en público.

Rafaella Chávez y Camilo Cuervo, su novio. Fotografía por: LEONARDO SANCHEZ

Video de la hija de Marbelle peleando con su novio

La Red, programa de entretenimiento de Caracol Televisión, compartió unas imágenes que captó ‘El Fisgón’ de la pareja el pasado 16 de febrero, durante el concierto de Paulina Rubio en el Movistar Arena de Bogotá.

Las imágenes muestran a Rafaella Chávez discutiendo con Camilo Cuervo, periodista y cantante con el que formalizó una relación amorosa hace varios meses.

“Ella le está reclamando ¡Esto es retador! Esto es de tengo mala geta, estoy aburrida y no me interesa nada; él mira para otro lado y mira los ojitos de reclamo de ella, mi amor”, comentó la presentadora Mary Méndez, mientras se mostraban los primeros videos.

Posteriormente, La Red concluyó con una grabación de la hija de Marbelle llorando y sentada en una escalera, mientras continuaba la discusión con Camilo Cuervo.

“En este momento entran en escena el moco y la lágrima. Cuando ya la tragedia es imparable y cuando ya Shakespeare no puede describirla, uno llora, gime y babea “, concluyó Frank Solano, otro de los presentadores del espacio informativo, sobre esta polémica escena.

¿Por qué estaban peleando la hija de Marbelle y su novio?

Ante la gran cantidad de comentarios que suscitaron los videos de Rafaella Chávez y Camilo Cuervo, el joven bogotano se pronunció en una entrevista con 15 Minutos y advirtió que “tergiversaron” la información.

“Tergiversaron las cosas y no pasó en ese orden ni de esa manera. Me mostraron como un patán y eso es algo que les pasa a todas las parejas. No era el lugar, pero básicamente tuvimos una discusión por una noticia que recibimos”, explicó.

Por último, Camilo Cuervo aseguró que su relación con la hija de Marbelle continúa en pie y envió un mensaje a quienes lo cuestionaron sin saber el contexto de las imágenes.

“Tiene que ver con temas profesionales, de nuestra música. Era algo que teníamos pensado, no sucedió y había un tema de plata ahí metido. Estaba explicándole el modelo de negocio y teníamos puntos diferentes para abordarlo (...) Ya lo hablamos entre los dos y tuvimos el momento de solucionar el problema, así como de asumir estas cosas que nunca nos habían pasado ¡Yo no soy un maltratador!“, concluyó