Exnovia de Jim Velásquez arremetió contra Alina Lozano: “se metió en mi relación”

La relación de Alina Lozano y Jim Velásquez ha generado polémica en redes sociales. La gran diferencia de edad entre los actores ha suscitado burlas, insultos y todo tipo de comentarios.

Te puede interesar: Carlos Vives contó por qué se separó de Margarita Rosa de Francisco: “sufrí mucho”

El viernes pasado, la pareja confirmó que su relación había llegado a su fin, después de unos aparentes celos de la actriz por la exnovia de Jim. “Tengo que reconocer que estoy afectada. Esta relación inició públicamente, se termina públicamente, se lo dije a él. Tuvimos momentos maravillosos, pero siento que en el momento que hicimos pública la relación pasaron muchas cosas. Soy yo la que me voy de la relación, se nos salió de las manos. No es un tema de celos, pero de pronto sale él en ese video con esa muchacha con la que tuvo una aventura, que también trabaja en las redes. Yo no tenía ni idea que él se había ido a Barichara con ella”, dijo.

Más noticias de Alina Lozano y Jim Velásquez Jim Velásquez, novio de Alina Lozano, furioso en redes: “No soy un mantenido” Alina Lozano y Jim Velásquez ‘explotaron’ en contra de los seguidores, quienes que su relación es falsa y que el influencer quiere a la actriz por interés. Leer aquí: Jim Velásquez, novio de Alina Lozano, furioso en redes: “No soy un mantenido” Jim Velásquez está preocupado por Alina Lozano: “no sé nada de ella” Entre lágrimas, Jim Velásquez contó que perdió completamente la comunicación con Alina Lozano, tras confirmar que su relación llegó a su fin. Leer aquí: Jim Velásquez está preocupado por Alina Lozano: “no sé nada de ella”

¿Qué dijo la exnovia de Jim Velásquez?

Nicol Triana, exnovia de Jim Velásquez, ha sido fuertemente criticada por muchos seguidores de Alina. Cansada de los insultos, la joven, quien también es generadora de contenido, dio su versión de lo que ocurrió con Jim. “Estoy súper cansada de esta situación, y esta va a ser mi respuesta a todo lo que dijo Alina. Voy a dar mi versión porque las personas solo cuentan lo que les conviene. Me parece molesto recibir comentarios ofensivos de señoras que me han llamado, no sé cómo consiguen mi número”, comenzó diciendo.

Luego, explicó que fue la actriz Alina Lozano quien se interpuso en su relación, cuando ella era novia del actor. “Yo a Jim lo conozco hace bastante tiempo y tuvimos una relación sentimental. Cuando ella se metió en mi relación, yo no dije nada y nunca lo hice público, porque no se me hizo necesario”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Finalmente, la joven también aseguró que lo que ha hecho Alina en los últimos días es ‘show’. “Yo respeté que él se quedara con ella, aunque nunca pensé que salieran, pues se llevan muchos años. Con Jim siempre quisimos conservar la amistad, y yo no me voy alejar de él, mientras no me lo pida y menos porque la señora hizo show. El cargo de conciencia le llegó tan lejos a Alina que hasta me invitó al cumpleaños de Jim”.

Jim Velásquez le pidió una segunda oportunidad a Alina Lozano

Luego de la supuesta ruptura, los actores se han seguido viendo y han continuado haciendo videos juntos. Por medio de una publicación en Facebook, Jim aseguró que “lucharía” por recuperar el amor de Alina, a quien considera la mujer de su vida. “Voy a buscar al amor de mi vida y haré todo lo posible por recuperarla (...). No la voy a dejar ir. Siento que ya hemos luchado un montón por nuestra relación y hemos superado un montón de estigmas para darnos por vencidos ahorita. Yo amo a Alina completamente y la quiero en mi vida, entonces voy a luchar por ella. Voy a estar detrás de ella, con calma, siendo muy respetuoso con su proceso”.