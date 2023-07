Desde hace varias semanas, Alina Lozano y Jim Velásquez han sido tendencia en las redes sociales por su polémico noviazgo. Inicialmente se creía que se trataba de una actuación, pues ellos mismos desmintieron en su momento tener una relación sentimental, y que, por el contrario, era un trabajo profesional.

A las pocas semanas sorprendieron al anunciar que se habían enamorado y que de la ficción, todo había pasado a la realidad. No obstante, todavía hay seguidores que no creen que sean novios en la vida real, pues ella tiene 54 años y él 24. De hecho, hay quienes piensan que todo se trata de una estrategia de marketing para aumentar seguidores.

Alina Lozano y Jim Velásquez aplazaron su boda

Lo cierto es que en mayo se comprometieron en medio de una emisión en vivo del programa Bravíssimo y entre sus planes estaba llegar al altar en septiembre; sin embargo, hace unos días revelaron que tuvieron que aplazar la boda un mes más por una crisis que enfrentaron: “Alina me dijo que nos viéramos, pero con mucha insistencia, algo que me pareció supremamente raro. Cuando nos vimos, de un momento a otro, se le pusieron los ojos llorosos y me dijo que no se quería casar, y que no se quería vestir de blanco”, dijo el actor.

Luego, la actriz, quien interpretó a ‘doña Nidia’ en Pedro el escamoso, afirmó: “cuando yo le dije a Jim traté de explicarle. Él me respondió bravo y me dijo que sí podría casarme, sin importar que sea de blanco o de otro color. Sin embargo, yo sí sentía eso entre pecho y espalda, sentía que le tenía que decir. Jim se puso muy rojo cuando le dije eso, lo vi molesto y bastante inquieto. Supongo que él creyó que yo le iba a terminar la relación, pero no es así, necesito un poco más de tiempo”.

¿Exnovia de Jim Velásquez reaccionó a su compromiso con Alina Lozano?

El año pasado, el actor Jim Velásquez subía contenido en redes sociales con una joven llamada Nicol Triana, con quien en varias ocasiones aparecía besándose como si fuera su novia. De hecho, sus videos también estaban relacionados con situaciones cotidianas de las parejas.

Hace unas horas, la joven compartió un video en sus redes sociales generando múltiples reacciones entre los internautas, pues en las imágenes se observa aparentemente triste por la noticia de la boda de Jim y Alina. De fondo puso una canción donde expresa que ya no quiere verlo. Por supuesto, sus seguidores no dejaron de dar sus opiniones al respecto: “¿será que está actuando?”, “eso es show”, “todo en redes es show”, “eso es feo uno no sabe ni qué sentir ni qué pensar, pero tranquila nena, seguro que llega alguien que quiera estar contigo por lo que eres, además eres muy bonita”, “así como cuando no aprovechas lo que tienes hasta que lo pierdes, porque ya es demasiado tarde”.

Nicole Triana también es generadora de contenido, tiene 104 mil seguidores en Instagram y 475 mil en TikTok. De acuerdo con la descripción de sus redes sociales, estudió Mercadeo y Publicidad.