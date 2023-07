Video de Anuel y Karol G en una aparente pelea en la calle es tendencia. ¡Míralo!

Durante los últimos días, la noticia que ha sido tendencia en el mundo del espectáculo es la de Anuel y Yailin. La expareja ha protagonizado todo un escándalo después de cinco meses de haber anunciado su separación.

Yailin 'La más viral' mostró la cantidad de regalos que recibió en San Valentín y aumentó rumores sobre posible reconciliación con Anuel AA. Fotografía por: Instagram

Todo un ‘rife rafe’ se formó cuando el intérprete de Más rica que ayer publicó una foto del rostro de su hija Cattleya, cosa que molestó de sobremanera a la dominicana, pues, al parecer, tenían un acuerdo de respetar la privacidad de la pequeña de cuatro meses.

Luego de eso, Yailin, quien hace unas semanas cumplió 21 años, acusó a su expareja de maltrato físico y psicológico. De acuerdo con sus declaraciones, el artista supuestamente la golpeó mientras ella estaba embarazada. “Dile al mundo Ema que me golpeabas embarazada, nunca dije nada por mi niña”, escribió la dominicana. “Me dejaste sin un dólar, te robaste el único dinero que yo tenía a mi nombre. La ropa mía, las prendas. Me dejaste sin nada”, aseguró.

Inmediatamente, Emmanuel Gazmey, como es su nombre de pila, desmintió esa información. “Jamás pensé que alguien cayera tan bajo o que tuvieras corazón para hacer eso o insinuar semejante mentira y barbaridad”, expresó. “Pero más bajo de lo más bajo”. Yailin ha dicho que tiene pruebas suficientes que acusan al artista, incluso, poco a poco ha venido mostrando algunas de ellas, como una foto donde aparece con su rostro golpeado y un audio donde él la amenaza.

¿Anuel maltrató a Karol G?

Tras esas polémicas declaraciones de ‘Yailin, la más viral’, en redes sociales revivieron un video de hace cuatro años, cuando el boricua y Karol G eran novios. En las imágenes, se observa a los artistas hablando y haciendo un movimiento brusco con las manos, que muchos usuarios catalogaron como una supuesta pelea.

En los comentarios que los internautas han dejado en las redes sociales, tildan a Anuel de maltratador y abusador. “Que se haga viral este vídeo no al maltrato hacia las mujeres”, “qué poco hombre, ya decía yo que no todo lo que brilla es oro”, “la abofeteó y ella muy nerviosa trata de calmarlo”, “La abofeteó y ella muy nerviosa trata de calmarlo”, “se nota claro que el la está intimidando y si no estuvieran en público le haría algo”, “Anuel le agarra la mano con fuerza...eso me dejó pensando”.