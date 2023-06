Karol G y Feid son novios. Así fue como hicieron oficial su relación

Desde hace varios meses se venía rumorando que Karol G y Feid estaban sosteniendo una relación sentimental. Por su parte, Anuel se casó con ‘Yailin, la más viral’ y casi un año después se separaron, días antes del nacimiento de Cattleya, la hija que tuvieron en común.

En las últimas semanas, el artista boricua ha venido enviándole indirectas a ‘La Bichota’ para que regrese, pero hasta el momento, ella no le había contestado ningún mensaje.

Hace unas horas, se habría confirmado el romance de Karol G y Feid. En redes sociales se publicaron unas imágenes de los artistas tomados de la mano. Las fotos han sido toda una sensación y los comentarios no se han hecho esperar: “Ahora sale Anuel diciendo que aveces no te cambian por alguien mejor ni por algo más rico jaja”, “esto si es prender las redes en fuego”, “ya era hora... A ver si así el otro deja de joder tanto”, “el karma más corto que he visto”.

Indirecta de Anuel a Karol G

En medio de un show en los Premios Tu Música Urbano que se celebraron este jueves en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan de Puerto Rico, Anuel llevó puesta una camiseta debajo de una chaqueta verde, donde se leía el siguiente mensaje: “estás con Feid, pero sabes que eres mía”.

Luego del show, el artista le explicó a los presentadores por qué se puso esa camiseta. “Hay que dejarle ver al mundo que el amor es algo especial. El novio se cree más especial que yo, pero eso no va a pasar”.