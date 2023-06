Daniel Arenas sorprendió al revelar íntimo e inesperado secreto sobre su relación

Daniela Álvarez y Daniel Arenas han protagonizado múltiples titulares en medios de comunicación y redes sociales por temas referentes a su relación sentimental. La pareja, quien en un principio se mostró muy feliz y enamorada, de un momento a otro, dejó de publicar cosas juntos encendiendo las alarmas de una supuesta ruptura. Incluso, hace unos días, el santandereano confirmó que no tenía pareja.

Daniel Arenas y Daniela Álvarez. Fotografía por: Instagram

Sin embargo, esta semana fueron captados visitando una iglesia cristiana en Miami, disipando esos rumores de crisis. Por ahora, ninguno de los dos se ha referido al respecto, pero sus seguidores ya comenzaron a dejarles mensajes de felicitación por volver a estar juntos, aunque no se sabe si realmente estuvieron separados.

¿Qué dijo Daniel Arenas sobre su relación?

En la emisión del pasado jueves 15 de junio del programa Hoy Día, de Telemundo, los presentadores hablaron sobre un tema especial: el sexo entre parejas. En sus redes sociales, escribieron: “¿Cómo le decimos a nuestra pareja lo que nos gusta en la intimidad? ¿Los celos se curan o se disimulan? En Hoy Día hablamos sobre estos dos temas que podemos enfrentar como pareja”.

Uno de los presentadores que más opinó sobre el tema fue Daniel Arenas. Sobre eso, dijo: “me encanta hablar de sexo con mi pareja, me parece espectacular tener la libertad de decir ‘a ti te gusta esto, a mí me encanta esto’. Todos somos humanos, es un tema que tenemos que hablar y con quién mejor que con la pareja. Qué te gusta, qué no te gusta, qué nos inventamos, qué hacemos, una delicia. Déjenme decirlo, de pronto suena muy fuera, pero el hecho de no llegar al clímax no te hace menos hombre, por favor, hay días de días”.

Los internautas apoyaron la postura del actor y aplaudieron su sinceridad: “de acuerdo 1000% eso lo mejor que hay! Tener buena comunicación, siempre estar conectados”, “qué lindo tema, Daniel todo un caballero”, “amo a Daniel”, “gracias, por enseñarnos, cómo debe uno hacer”, “amo a Daniel Arenas que hombre tan Divino lleva mi mente a volar”.

Muchos quedaron sorprendidos con la respuesta del actor, teniendo en cuenta que él siempre ha solido ser muy reservado con su vida privada, pocas veces brinda algún detalle, y menos, si se trata de su área sentimental.

La presentadora Penélope Menchaca, admiró la opinión de su colega: “te lo voy a aplaudir porque tú no sabes lo difícil que es para las mujeres entender eso, entender que el hombre no se va a enojar, que no lo vas a hacer sentir menos, que no te va a ver como una cosa extraña”.