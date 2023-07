¿Karol G reaccionó a la polémica de Anuel, Yailin y Tekashi?

El pasado jueves en horas de la noche, ‘Yailin, la más viral’ sorprendió al revelar que, supuestamente, fue víctima de maltrato de Anuel AA, su expareja sentimental.

Anuel y Yailin Fotografía por: Instagram

En sus redes sociales publicó una foto donde se observa un golpe en su cara. Eso desencadenó la furia del boricua, quien también fue pareja de Karol G, por lo que no se quedó callado y afirmó que nada de eso era verdad y que, supuestamente, la joven de 21 años y madre de su hija Cattleya era una mentirosa.

La noticia no para ahí. Luego de eso, el cantante Tekashi, quien es supuestamente el nuevo novio de Yailin, también se involucró en la polémica asegurando que el intérprete de Más rica que ayer no responde por su hija. “Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en 3 meses. Pampers, renta para la casa, leche, ropa… Para el mundo puedes vender el sueño de ser real, pero yo te conozco, eres la definición de rata”. Luego, Anuel lo tildó de pedófilo por unos inconvenientes del pasado, aumentando aún más el escándalo.

¿Qué piensa Karol G de la polémica de Anuel y Yailin?

Karol G sostuvo un romance con Anuel durante casi dos años. Fue cuando terminaron que el puertorriqueño comenzó su relación con la ‘chivirika’. Desde febrero pasado, cuando se hizo oficial la separación de los padres de Cattleya, el reguetonero comenzó a enviarle mensajes a ‘La Bichota’ pidiéndole que le diera otra oportunidad e insultando a Feid, su nuevo novio. Mientras tanto, la paisa ha preferido guardar silencio.

Aunque la intérprete de TQG no ha brindado alguna declaración al respecto, en su cuenta de Instagram publicó una foto donde aparece con una enorme sonrisa que acompañó con un particular mensaje: “Pues mil caerán a tu derecha y diez mil a tu izquierda pero a ti NADA TE PASARÁ. S91″.

En redes sociales se viralizó un video, de hace un tiempo, de Karol G brindando un concierto. Allí aparece cantando su tema Mami cuya letra dice:

“Ay, yo lo lamento

Tus ganas de volver murieron en el intento

Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo

Quedaste bien porque lo mío ni cuento.

_

Te veo en las redes

No puedo creerlo, qué pena de ti

Yo que fui buena

Y tú qué gono**** pagándome así

Rata de dos patas, lo dijo Paquita

Un animal rastrero

Que se come todo que se atraviesa

Diablo, tú ere’ un cuero”.

Los usuarios en redes sociales no dudaron en comentar y felicitar a la paisa por haber terminado esa relación. “Su mejor decisión: terminar con Anuel”, “una dama siempre y lo poco que ha dicho ha sido por sus canciones”, “no es por nada… pero por algo Karol G escribió y cantó esa parte”, “menos mal ella se dio cuenta a tiempo de que es mucha mujer para ese hombre”, “yo siempre he pensado que la terminada con Karol G también fue por maltrato y por infidelidades”, “Anuel se dejó llevar por la calentura y dejó a Karol y pues amigo estás pagando las consecuencias”.