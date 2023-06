Fotos: así se vería un hijo de Karol G y Feid, según la Inteligencia Artificial

Luego de terminar su relación con Anuel AA en el 2021, Karol G no se había vuelto a mostrar públicamente con otra pareja, hasta hace unos días que se publicaron unas imágenes junto a Feid, donde aparecían tomados de la mano. Las instantáneas se convirtieron en toda una sensación porque confirmarían el romance del que tanto se venía hablando en redes sociales y medios de comunicación durante las últimas semanas.

Karol G y Feid. Fotografía por: Instagram

¿Karol G y Feid tendrían hijos?

Los seguidores de los artistas antioqueños están muy emocionados por su relación sentimental. En redes sociales les han dejado una serie de comentarios felicitándolos y afirmando que hacen una bonita pareja. “Hermosos”, “ya era hora”, “muy lindos”, “hacen una linda pareja”.

Por ahora ninguno de los dos ha vuelto a publicar más fotos o videos juntos, pero sus seguidores sí están al pendiente de cada uno de sus movimientos. Incluso, algunos ya se han imaginado a los cantantes casados y con hijos.

Hijos de Karol G y Feid según inteligencia artificial

En redes sociales, algunos internautas dejaron volar su imaginación y, por medio de la Inteligencia Artificial, retrataron cómo sería un hijo de los dos. En las imágenes se observa cuando unen una foto de cada uno y luego, aparece un bebé con un traje color verde con blanco, e incluso con una gorra. “Sería igualito al papá”, “ya quiero que tenga un ferxxito”, “sería lindo el bebé”, “qué lindo, ojalá tenga uno”, “ella dijo que ya no quiere tener hijos, pero quién sabe lo que puede pasar más adelante”, comentaron los usuarios.

De igual manera, el portal Pulzo también se apoyó en la Inteligencia Artificial y recrearon unos niños en diferentes etapas de su niñez y adolescencia. La niña tendría muchos rasgos parecidos a Karol G, mientras que el niño se parecería más al Ferxxo.

Fotos Cortesía Pulzo.

Karol G todavía tiene un tatuaje de Anuel

En una reciente publicación que compartió ‘La Bichota’, los internautas se percataron que, la artista antioqueña, aún conserva en su cuerpo un grabado en honor a su expareja Anuel AA.

En el tiempo que estuvieron juntos, los cantantes se realizaron tatuajes en sus cuerpos para recordarse siempre, y aunque cada uno rehizo sus vidas, todo parece indicar que, por lo menos Karol G, no se ha borró uno que se había hecho en una de sus manos. “Yo solo me fijé en tu tatto que dice Emmanuel”, “el tattoo en su mano EMMANUEL wow. De su parte fue un amor real y triste que no la supo valorar”, “sus palabras fueron reales nunca lo borró”, “qué falta de respeto a @feid posando orgullosamente el tatuaje del verdadero nombre de @anuel”, “todavía sigue con el Emmanuel en la mano”.