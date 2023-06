Anuel le pidió de nuevo a Karol G que vuelvan: “deja ese tipo ya”

Aunque Anuel y Karol G terminaron su romance en el 2021, actualmente el boricua insiste en querer volver con ella. El ex de ‘La Bichota’ estuvo casado con ‘Yailin, la más viral’, con quien tuvo una hija a quien llamaron Cattleya. Pocos días antes del nacimiento de la bebita, el artista confirmó su ruptura con la dominicana.

Además, Anuel AA también se vio envuelto en una polémica pocos meses después de su ruptura con Karol G, cuando Melissa Vallecilla afirmó que estaba embarazada de él. Aunque el cantante lo negó, hace pocos meses terminó reconociendo la paternidad de la pequeña Gianella.

Anuel insiste en reconquistar a Karol G

A las pocas semanas de haber confirmado que su matrimonio con Yailin había llegado a su fin, el boricua comenzó a mandarle indirectas a la intérprete de Mañana será bonito, para que vuelva con él y deje a Feid, el artista con el que ha sido vinculada sentimentalmente.

En las últimas horas, el artista publicó un video en su cuenta de Instagram donde tiene 34,6 millones de seguidores, en el que una mujer de cabello rojo le envía un mensaje a su expareja pero que él terminó acomodando como si fuera dirigido a la paisa. “Tú eres mi ex y tú me extrañas, por qué tú no me lo dices, qué sabes tú si yo también te quiero ch*** una b*** y estamos aquí los dos perdiendo tiempo, por estar disque de orgullosos, llámame”, dice inicialmente.

El artista acompañó el video con el siguiente mensaje: “mami, deja ese tipo ya por favor, yo sé que tú piensas así cuando piensas en mí. Solo quiero que veas este video y te atrevas, llámame mi reina que yo te extraño”.

Los usuarios no han dudado en publicar sus reacciones: “siempre digo que las personas que son tan escandalosos para hablar de sus intimidades son tan vacíos”, “que se note el karma”, “ya supérelea wey”, “está perdiendo el tiempo”, “el papel de payaso le queda mejor que el de cantante”, “ese tipo está es loco”, “otra vez con lo mismo”.

Anuel y Yailin siguen legalmente casados

Después de varios meses de silencio, Yailin se refirió a su divorcio de Anuel, el padre de su hija Cattleya. De acuerdo con lo que dijo en una entrevista con Alofoke, aunque ya no está con el cantante, todavía siguen casados legalmente. “Soy una mujer soltera. En lo legal no, pero sí estoy soltera. Yo estoy muy joven, tengo muchas cosas que experimentar, que vivir. Son 20 años, tengo mi hija, y tengo que disfrutar la vida”.