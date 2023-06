Tom Cruise y Shakira: el actor dejó sugestivo mensaje sobre sus caderas

Al poco tiempo de la separación de Shakira y Piqué, en redes sociales se comenzó a especular sobre el área sentimental de la colombiana. Varias veces fue relacionada con algunos famosos, entre ellos, Henry Cavill y Chris Evans.

Shakira Fotografía por: GUILLAUME HORCAJUELO

Una vez Shakira abandonó Barcelona para radicarse en Estados Unidos, surgieron rumores de un supuesto romance con el actor Tom Cruise, pues fueron vistos muy contentos compartiendo en un evento de Fórmula 1. Aunque se decía que había una gran química entre los dos, luego se confirmó que solo eran muy buenos amigos. De hecho, se conoció la razón por la que la intérprete de Acróstico no habría querido tener algo más allá de una amistad con él. “Tom fue realmente agradable y ella disfrutó de su compañía, pero no está enfocada en salir con él ni con nadie más en este momento. No quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción ni romance de su parte, sólo estaba siendo amigable. Se siente halagada, pero no interesada”.

¿Qué dijo Tom Cruise sobre Shakira?

Aunque actualmente la ex de Gerard Piqué es relacionada con Lewis Hamilton, quien por ahora no ha dado ninguna declaración desmintiendo o confirmando esos rumores, el que sí decidió romper el silencio fue Tom Cruise.

En una entrevista para Despierta América, la presentadora Jessi Valeri le dijo: “amamos verte en la Fórmula 1 con Shakira, yo no sabía que eran amigos”, a lo que él le respondió: “ella es tan talentosa... Ella y su familia son personas adorables. Siempre he admirado su trabajo. Ella es una gran persona, sí lo es”, aseguró.

De igual manera, Valeri aprovechó y lanzó un comentario sobre la figura de la cantante. La respuesta del también productor dejó a más de uno con la boca abierta: “sus caderas no mienten”, le dijo Jessi. “No, no mienten. No lo hacen”, respondió Cruise.

¿Shakira y Piqué firmaron cláusula que afecta a Clara Chía?

El hermano de Gerard Piqué contraerá nupcias en los próximos días y por supuesto el exjugador del Barcelona y su novia Clara Chía están invitados. Como Milan y Sasha estaban en el país ibérico visitando a su papá, se había rumorado que ellos también asistirían a la celebración. Sin embargo, se conoció que la colombiana se negó completamente a que los niños hicieran parte de ese festejo, por eso, Piqué tuvo que ir a llevarlos nuevamente a Miami.

Todo parece indicar que en la cláusula del acuerdo de custodia quedó definido que Milan y Sasha no pueden compartir con Clara Chía, así lo aseguró el periodista Pepe del Real en El programa de Ana Rosa. “Tiene que ver con una cláusula del convenio regulador por la que Piqué tiene unos días en los que hay que devolver a los niños a su madre. Él estuvo hasta el último momento intentando llegar a un acuerdo con Shakira para que se los dejase, pero el problema es que ella le decía que el convenio reza que su actual pareja, hasta que no esté consensuado por los dos, no puede compartir espacio con los menores porque tienen que tener un tiempo para adaptarse a la convivencia y demás”.