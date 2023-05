¿Por qué Shakira no quiere nada con Tom Cruise? Esta es la verdadera razón

Tras la llegada de Shakira a Miami el pasado mes de abril luego de su separación de Piqué, la barranquillera comenzó a ser captada en algunos eventos públicos y en reencuentros con varios de sus amigos y colegas del medio, a diferencia de cuando estaba en Barcelona que muy rara vez asistía a ese tipo de cosas.

Shakira. Fotografía por: Instagram: shakira

Shakira y Tom Cruise, solo amigos

El 7 de mayo, la artista fue invitada a disputar la carrera de Fórmula 1 en Miami. Lo que llamó la atención de sus fanáticos fue que no asistió sola con sus hijos Milan y Sasha, sino que también llegó en compañía de Tom Cruise. Rápidamente, las imágenes se viralizaron en redes sociales y comenzaron los rumores de un supuesto romance entre las dos celebridades. Al parecer, el protagonista de Misión imposible habría revelado su interés por la intérprete de Acróstico.

No obstante, Ana Lourdes Martínez, amiga de la familia de la cantante colombiana aclaró que entre ellos dos solo existe una gran amistad. “Cuando los amigos están en Miami, se reúnen. La prensa quiere crear un romance, pero ella conoce a Tom desde hace mucho tiempo. Está enfocada en su familia”, comentó en Page Six, el mismo medio que había afirmado que: “hay química. Shakira necesita una almohada suave sobre la que caer, y ese podría ser Tom”.

Razón por la que Shakira no quiere un romance con Tom Cruise

Luego de los múltiples comentarios y especulaciones por parte de la prensa internacional y de los internautas, se conoció cuál sería el verdadero motivo por el que la cantante no estaría interesada en el actor de 60 años. “Tom fue realmente agradable y ella disfrutó de su compañía, pero no está enfocada en salir con él ni con nadie más en este momento. No quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción ni romance de su parte, sólo estaba siendo amigable. Se siente halagada, pero no interesada”, le habría asegurado una fuente cercana a Daily Mirror.

¿Qué hay entre Shakira y Jimmy Butler?

Además de los rumores del supuesto romance de Shakira con Tom Cruise, algunos medios también especularon lo mismo, pero con Jimmy Butler, luego de acudir al Kayesa Center para presenciar el cuarto partido entre Miami y Boston.

Lo que se conoce hasta el momento, es que la barranquillera comenzó a seguir en redes sociales a la estrella local, quien también le habría correspondido ese guiño.