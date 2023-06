¿Shakira no quiere confirmar su noviazgo con Lewis Hamilton? Esta es la razón

Aunque ha pasado un año desde que se confirmó la separación de Shakira y Piqué, todavía sigue siendo uno de los temas más frecuentes en el mundo del espectáculo.

El exfutbolista del Barcelona continúa su relación con Clara Chía, quien acabó de ganar una demanda contra el paparazzi Jordi Martin, a quien le impusieron una orden de alejamiento por 400 metros, esto con el propósito de no tomarle fotos en espacios privados ni públicos, pues la joven de 24 años señaló que esa “persecución” le ha generado problemas psicológicos.

Por su parte, Shakira ha estado enfocada en sus proyectos musicales y en el cuidado de sus hijos Milan y Sasha. En las últimas semanas se ha rumorado que la barranquillera sostiene un romance con Lewis Hamilton, el reconocido piloto británico de Fórmula 1, con quien se ha dejado ver muy cercana en varias oportunidades.

¿Shakira y Lewis Hamilton sí son novios?

La semana pasada algunos medios internacionales mencionaron que la artista y el deportista sí estarían saliendo, aunque hasta ahora solo estarían en la primera etapa de conocerse.

No obstante, hasta el momento no hay una información oficial por parte de ninguno de los dos que confirme o desmienta que realmente sí estén sosteniendo una relación sentimental, o si, por el contrario, solo se trate de una buena amistad.

¿Por qué Shakira no habría querido confirmar su relación con Lewis Hamilton?

Lorena Vásquez, una de las periodistas del programa Y ahora Sonsoles, el entorno más cercano de Shakira habría confirmado la razón por la que la intérprete de Acróstico no habría confirmado su supuesto romance con Hamilton. “No la quieren confirmar, están esperando el momento idóneo. Ellos me preguntaban si creía que la revista People tiene buena reputación. Yo les contestaba que sí, siempre tienen buena información. Y ellos me decían, pues ya está”, dijo la comunicadora.

¿Milan y Sasha compartirán con Piqué y Clara Chía en reunión familiar?

Como bien se conoció, Marc, el hermano de Piqué, se casará en los próximos días, y por supuesto, el deportista asistirá a la boda con su novia Clara Chía; sin embargo, la cantante no permitirá que sus hijos Milan y Sasha acudan a la ceremonia porque no está dentro de las fechas en las que deben compartir con Gerard. “Hace unos días publicábamos la boda del hermano de Piqué, que será el 23 de junio, fecha muy cercana para que Gerard Piqué devuelva a sus hijos con Shakira, ya que la fecha pactada es el 19 de junio. Nos ha sorprendido muchísimo que no dejara que sus hijos fueran a la boda de su tío. Lo lógico hubiera sido que fueran, pero Shakira no lo ha facilitado”, mencionó la periodista.